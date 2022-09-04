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Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-2 kaybeden Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu, Erdoğan, "Oğuzhan, gelip hem bize hem de taraftarlarımıza küfür etti. İyi oyuncular ve insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Ağır cezalar alabiliriz, dediğim gibi iyi insanlar yetiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 00:31 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 01:00
Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Mücadele ve gayret için oyuncularımı tebrik ediyorum. Daha öncede söyledim, ilk yarında etkili oynayan bir takıma karşı, temaslı ve topa sahip olmamızın gerektiğini söylemiştim. Yediğimiz golleri engellememiz gerekiyordu. Mete hocamı severdim, küçük dokunuşlarla maçın gidişatını değiştirmesi gerekiyordu." dedi.

Yaşanan olaylara değinen Erdoğan, "Burada 25 bin taraftar var, futboldan anlayan bir taraftar. Onlara verilen kararlar, bize verilmedi. Buradaki taraftarları da gerdi, Mete hoca bizi çok üzdü. Maç sonu olmaması gereken şeyler oldu, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Oğuzhan, gelip hem bize hem de taraftarlarımıza küfür etti. İyi oyuncular ve insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Ağır cezalar alabiliriz, dediğim gibi iyi insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Artık önümüze bakacağız, elimizden geleni yapacağız. Tolga'ya da ayrı parantez açmak istiyorum, uzun zamandır antrenman yapmıyordu, boştaydı transfer ettik ve bugün elinden geleni yaptı 90 dakikaya kadar mücadele etti." ifadelerini kullandı.

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