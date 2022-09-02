Stoperde yeni rota Paulo Ricardo

Kadrosunu birçok isimle güçlendiren Beşiktaş'ta gündeme son olarak Brezilyalı Paulo Ricardo geldi. Siyah beyazlılar, Finlandiya'nın Kuopion Pallousera takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak için çalışmalara başladı. Fin kulübü ve oyuncuya toplam 2.5 milyon Euro'yu bulan bir teklif yapan Beşiktaş'ın önerisinin kabul edildiği, ufak pürüzlerin giderilmesi halinde transferin tamamlanacağı öğrenildi. Ricardo, geçen yıl bedelsiz olarak geldiği Kuopion Pallousera'da 43 resmi maça çıkıp 2 gol attı.