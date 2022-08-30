Haberler Beşiktaş Oğuzhan Özyakup Hollanda'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

Oğuzhan Özyakup Hollanda'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

Beşiktaş'a uzun yıllar süren serüveninin ardından sözleşmesinin bitmesiyle beraber serbest oyuncu statüsüne geçen Oğuzhan Özyakup'un, görüştüğü takım belli oldu. Peki, Oğuzhan hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 11:37
Oğuzhan Özyakup Hollanda'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oluyor.

Oğuzhan Özyakup Hollanda'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

2012'de siyah-beyazlılara transfer olan Oğuzhan'ın 10 yıllık Beşiktaş kariyeri sona erdi. 29 yaşındaki oyuncunun yeni rotası Hollanda...

Oğuzhan Özyakup Hollanda'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

OĞUZHAN ÖZYAKUP'U İSTEYEN TAKIM BELLİ OLDU

Takvim'in haberine göre Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

Oğuzhan Özyakup Hollanda'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

Tecrübeli futbolcunun Hollanda ekibi Groningen ile görüşme yaptığı ortaya çıktı. Özyakup, kendisine gelen teklife sıcak bakıyor.

Oğuzhan Özyakup Hollanda'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

BEŞİKTAŞ'TA KAÇ GOL ATTI?

2012 yılında Arsenal'in U21 takımından 500 bin Euro bedelle transfer olan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'la 226 maça çıktı ve bu maçlarda 26 gol ve 41 asist katkısı yaptı.

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