Oğuzhan Özyakup Hollanda'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

BEŞİKTAŞ'TA KAÇ GOL ATTI?

2012 yılında Arsenal'in U21 takımından 500 bin Euro bedelle transfer olan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'la 226 maça çıktı ve bu maçlarda 26 gol ve 41 asist katkısı yaptı.