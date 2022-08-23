Beşiktaş'ta Weghorst perdeyi açtı

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Karagümrük maçında gol attı. Golcü oyuncunun sezona başlangıç performansı ülkesinde gündem oldu. Hollanda basınında yer alan haberlerde, Weghorst'un Beşiktaş'a hızlı bir başlangıç yaptığı dile getirildi. De Telegraaf okuyucularına Hollandalı golcünün performansını, "Weghorst, Türkiye Ligi'ndeki ilk golünü 4-1'lik maçta kaydetti. İki asistten sonra golle de buluştu. Weghorst gollere direkt etki etmeye devam ediyor" ifadesini kullandı. Öte yandan nu.nl adlı site ise Beşiktaş'ın golcüsünün performansıyla ilgili olarak, "Burnley'den transfer edilen Weghorst, ilk golünü attı. Ayrıca Wout, 2 kez de asist yaptı. Beşiktaş da Weghorst da iyi başladı, İstanbul ekibi 3 maçta 7 puan topladı" değerlendirmesini yaptı. Beşiktaş 1 yıllığına kiraladığı golcü futbolcu için Burnley ekibine kiralama bedeli ödemeyeceğini, futbolcuya ise 2.8 milyon euro garanti ücret ve 200 bin euro da performans primi verileceğini borsaya bildirmişti.



HARİKA BİR GECEYDİ

Hollanda VI'ye konuşan Weghorst şu ifadeleri kullandı: "Benim için harika bir geceydi. Gol attığım an tarif edilemezdi. Ayrıca bu hafta üçüncü kez baba oldum. Bu da benim için ekstra özel bir hafta oldu. Bu hafta yaşadığım özel anları sonsuza kadar hatırlayacağım. Ben taraftarların coşkusunu yaşamak için Beşiktaş'a geldim. Stadyumdaki atmosfer gerçekten harikaydı."