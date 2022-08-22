Muhteşem Kara Kartal

Sezona Kayseri galibiyeti ile başlayan geçen hafta Alanya ile berabere kalan Beşiktaş, ligin 3. haftasında konuk ettiği Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlı takım, muhteşem futbolunu attığı 3 golle süslerken futbolseverlerden tam not aldı. Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş'ta gol perdesini açan isim Wout Weghorst oldu. Hollandalı forvet 17. dakikada takımını öne geçirirken, 34. dakikada bu kez Kevin N'Koudou sahne aldı. Fransız futbolcu attığı golle devrein skorunu belirledi: 2-0.



GELECEK HAFTA KONUK SİVAS

İkinci 45 dakikaya da etkili başlayan Beşiktaş, oyunun hemen başında (50) bir başka forveti Muleka ile farkı 3'e çıkardı. 3 dakika sonra ise Diagne Karagümrük'ün sayısını kaydetti. 90'da ise kapanışı Rosier yaptı: 4-1. Siyah beyazlı takım attığı goller dışında pek çok pozisyondan da faydalanamadı. Hazırlık karşılaşmalarında gol yollarında kısır bir görüntü sergileyip taraftarını korkutan Beşiktaş, ligde ise 3 maçta 8 gol atarak F.Bahçe'den sonra (9) ligin en golcü ikinci takımı durumuna geldi. Kartal, gelecek hafta Sivas'ı ağırlayacak.

YİNE PENALTI TARTIŞMASI

Geçen haftayı hakem tartışmalarıyla geçiren Beşiktaş için dün de tartışmalı bir karar çıktı. Kara Kartallar, Karagümrük maçında penaltı bekledi. 12. dakikada Caner Erkin kaleye giden topa koluyla hamle yaparken Arda Kardeşler devam dedi. VAR incelemesinde de karar değişmezken Kardeşler'e büyük tepki gösterildi. Sosyal medyada eleştiri tweetleri atıldı.

13 DAKİKADA 3 DİREK

Geçen sezon ligin en çok direğe takılan takımı olan Beşiktaş bu sezon da aynı! Kartal dün ilk yarıda 13 dakikada 3 kez direği nişanladı. Weghorst, Muleka ve Salih'in şutları direkte patladı.



İSMAEL'DEN 2 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Alanya maçının kadrosuna göre iki zorunluk değişiklik yaptı. Alanyaspor maçında görev verdiği Rachid Ghezzal ile kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan'ı oynatamayan Ismael, iki oyuncunun yokluğunda formayı Necip ile Muleka'ya verdi.

38 YIL SONRA BİR İLK

Karagümrük taraftarı 38 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez bir deplasman mücadelesinde yerini aldı. 2 sezondur Süper Lig'de mücadele eden kırmızı-siyahlı ekibin taraftarları, ilk sezon pandemi, ikinci sezon da deplasman yasağı yüzünden takımlarını deplasmanda yalnız bırakmıştı.



KARAVELİ'YE ÖDÜL

Geçen sezonun bir bölümünde siyah- beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapan, Önder Karaveli'ye maç öncesinde fair play-ödülü verildi. Karaveli, örnek davranışları ve centilmenliği öne çıkaran söylemleri nedeniyle Olimpiyat Komitesi tarafından ödüle layık görüldü.