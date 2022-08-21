TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan genç orta saha takviyesi! Simon Sohm...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.
Valerien Ismael ile Süper Lig'de 4 puan toplayan siyah-beyazlılarda transfer döneminin son günleri yaklaşırken çalışmalar hızlandırılmış durumda.
Kadrosunu Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku ile güçlendiren Kara Kartal'da kadroya takviyeler devam edecek.
Josef de Souza'nın sakatlanmasıyla birlikte orta sahadaki rotasyonu genişletmek isteyen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların, Parma forması giyen ön libero mevkiinde görev alan Simon Sohm ile ilgilendiği belirtildi.
İsviçreli futbolcu 2020/21 sezonundan beri Parma forması giymektedir.
21 yaşındaki oyuncu aynı zamanda orta sahanın merkezinde ve sağ bekte de görev yapmaktadır.
Genç oyuncunun kulübüyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
SIMON SOHM KİMDİR?
Simon Sohm, 11 Nisan 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Orta saha oyuncusu futbola FC Affoltern am Albis ve FC Zürich altyapılarında başlamıştır.
Nijerya asıllı İsviçreli futbolcu milli takım olarak İsviçre'yi tercih etmiştir.
1,88 m boyundaki oyuncu İsviçre Milli Takımı ile 1 maçta forma giymiştir.
Simon Sohm'un 2.30 milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır.