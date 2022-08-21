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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan genç orta saha takviyesi! Simon Sohm...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Orta sahaya takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın Parma'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Simon Sohm ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 14:37
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan genç orta saha takviyesi! Simon Sohm...

Josef de Souza'nın sakatlanmasıyla birlikte orta sahadaki rotasyonu genişletmek isteyen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan genç orta saha takviyesi! Simon Sohm...

Siyah-beyazlıların, Parma forması giyen ön libero mevkiinde görev alan Simon Sohm ile ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan genç orta saha takviyesi! Simon Sohm...

İsviçreli futbolcu 2020/21 sezonundan beri Parma forması giymektedir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan genç orta saha takviyesi! Simon Sohm...

21 yaşındaki oyuncu aynı zamanda orta sahanın merkezinde ve sağ bekte de görev yapmaktadır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan genç orta saha takviyesi! Simon Sohm...

Genç oyuncunun kulübüyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan genç orta saha takviyesi! Simon Sohm...

SIMON SOHM KİMDİR?

Simon Sohm, 11 Nisan 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.

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