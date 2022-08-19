Beşiktaşlı Valentine Rosier'e Brezilya usulü doğum günü kutlaması!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 21 Ağustos Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaşlı oyuncular, 19 Ağustos 1996 doğumlu Fransız futbolcu Valentin Rosier'e un ve yumurta ile Brezilya usulü sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Siyah-beyazlı takım, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.