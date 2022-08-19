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Beşiktaşlı Valentine Rosier'e Brezilya usulü doğum günü kutlaması!

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, yıldız oyuncu Rosier'in doğum günü kutlandı. Siyah beyazlılarda, Rosier'in doğum günü Brezilya usulü kutlanırken, neşeli görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:25
Beşiktaşlı Valentine Rosier'e Brezilya usulü doğum günü kutlaması!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 21 Ağustos Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaşlı oyuncular, 19 Ağustos 1996 doğumlu Fransız futbolcu Valentin Rosier'e un ve yumurta ile Brezilya usulü sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Siyah-beyazlı takım, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

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