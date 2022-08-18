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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de ilk iki haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kara Kartal'ın gündemine gelen son isim İngiliz yıldız Dele Alli oldu. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de bu ismi değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 07:59
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

TURGAY DEMİR - DELE ALLI!

Beşiktaş bunca zaman sonra belki de bir kez daha turnayı gözünden vuracak. Çok değil üç sezon önce piyasa değeri yüz milyon euro olan, 26 yaşında, geçen sezon beklentilerin altında kalmış olsa bile çok ama çok önemli bir yıldız olan Dele Alli Kartal olmak üzere.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

ZEHİRLİ SARMAŞIK GİBİ!

Bu transfer iki açıdan çok önemli. Birincisi 10 numara pozisyonunda oynayıp, rakip savunmaları zehirli bir sarmaşık gibi saran, yüksek teknik kapasitesini güçlü fiziğiyle birleştirdiğinde durdurulması neredeyse imkansız olan bir büyük oyuncudan bahsediyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

İnanılmaz teknik ama aynı derecede mücadeleci, rakiplerini adeta ısıran, savunma arasına girdiğinde ayak, kafa uzatıp tek vuruşta işi bitiren çok özel bir futbol yıldızı var karşımızda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

Son pürüzler halledilince bu iş olur diye düşünüyorum ve Beşiktaş'ın gücüne güç katacağına inanıyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

Öbür taraftan Dele Alli'nin transferi Beşiktaş'ta bazı şeylerin değişeceğinin de habercisi bana göre. Çünkü böyle bir oyuncuyu, Valerien Ismael'in kısır sisteminde kaybetmek istemezsiniz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

Forvet arkasında müthiş işler yapabilecek bir potansiyeli gereksiz yere geri koşturmak, adam kovalatmak onun enerjisini boşa harcamak olur.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

DEVLEŞİR!

Dele Alli kadroya dahil olduğu anda Ismael de sistemini 4-2-3-1 şekline döndürmek zorunda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

Ancak böyle olursa Şenol Güneş dönemindeki Mario Gomez'li, Jose Sosa'lı Beşiktaş'ı izleyebiliriz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

Dele Alli, oynayan ve etrafını oynatan bir oyuncu. Ceza sahası içinde bir santrfor kadar iyi gol koklayan, doğru zamanda, doğru yerde olabilen ve gol için gerekli en doğru vuruşu yapacak soğukkanlılığa da sahip.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

YENİDEN DOĞABİLİR!

Henüz 26 yaşında, yani pes etmiş olması mümkün değil. Gelecekse meydan okumaya gelecek. Tıpkı Mario Gomez gibi. Hatırlayın, Fiorentina yeterli performans alamadığı Mario Gomez'i göndermek için her şeyi gözden çıkarmış, maliyetinden kurtulmak adına son derece uygun bir sözleşmeyle Beşiktaş'a vermişti. Onlara göre Mario Gomez bitmişti…

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

İşte o Mario Gomez geldi Beşiktaş'ta destan yazdı ve yeniden Alman Milli Takımı'na gitmeyi başardı. Önünde böyle bir örnek olan Dele Alli de yeniden doğuşunu Beşiktaş'ta gerçekleştirebilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

HOCA İYİ DÜŞÜNMELİ!

Bu transfer resmen bittiğinde Kartal'ın en önemli konusu Valerien Ismael'in arızalı sistemi olacaktır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

Sistem, Dele Alli'ye uygun bir şekilde revize edildiğinde Beşiktaş taraftarı, Jose Sosa, Mario Gomez, Anderson Talisca, Vincent Aboubakar'dan sonra Wout Weghorst-Dele Alli gibi muhteşem bir ikili daha izleme şansı bulacaktır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

Yönetim zorlu şartlarda böyle önemli bir transferi gerçekleştiriyorsa Fransız hoca da artık hayal kurmaktan vazgeçip elindeki kadroyu en verimli şekilde kullanmak zorundadır

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

Aksi halde Dele Alli gelir ve arızalı sistem içinde sıkışıp kalırsa Ismael evine döner.

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