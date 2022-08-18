BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Dele Alli yorumu!

TURGAY DEMİR - DELE ALLI!

Beşiktaş bunca zaman sonra belki de bir kez daha turnayı gözünden vuracak. Çok değil üç sezon önce piyasa değeri yüz milyon euro olan, 26 yaşında, geçen sezon beklentilerin altında kalmış olsa bile çok ama çok önemli bir yıldız olan Dele Alli Kartal olmak üzere.