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Dele Alli Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, Everton’ın 26 yaşındaki 10 numarasını kiralık olarak renklerine kattı. Dele Alli senelik 2.2 milyon euro kazanacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Dele Alli Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, kadrosunu Premier Lig oyuncusuyla güçlendirdi. A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre Kara Kartal, 26 yaşındaki İngiliz yıldız Dele Alli'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Everton'da forma giyen 10 numarayı satın alma opsiyonlu kiralama konusunda hem İngiliz ekibi hem de futbolcuyla anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Dele Alli'ye 2.2 milyon euro ücret ödeyecek.


İKİ OLUMLU REFERANS ALDI
Başarılı oyuncunun bu transfer için Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Kevin N'Koudou ile de görüşme yaptığı ve iki isimden de olumlu referanslar aldığı belirtildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Tottenham'dan Everton'a bedelsiz olarak transfer olan İngiliz orta saha, burada 11 karşılaşmada süre aldı. Dele Alli için siyah-beyazlı yönetimin iki haftayı aşkın süredir İngiliz kulübünün yetkililerle sıkı pazarlık içinde olduğu ifade edildi.


DELE ALLI KİMDİR?
İngiliz futbolcu Dele Alli, 11 yaşında Milton Keynes Dons'un genç takımına girdi. Beş yıl sonra 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi. İki buçuk yılda 88 resmi karşılaşmada görev alan Dele Alli, 24 gol atarak takımına katkıda bulundu. Şubat 2015'te 5 milyon pound karşılığında Tottenham Hotspur ile sezonun kalanını Dons takımında tamamlamak üzere anlaştı. Tottenham Hotspur'daki ilk sezonunda İngiltere'de Yılın Genç Futbolcusu seçildi. Ocak 2016'da Gazzetta dello Sport'un düzenlediği Dünya'daki En İyi 20 Yaş Altı 50 Oyuncusu listesinde 8. sırada yer aldı. Aynı yılın Ekim ayında Four- FourTwo tarafından Dünyanın En İyi U21 Yeteneği olarak gösterildi. Tottenham'da son dönemde beklediği süreleri bulamayan Dele Alli, geçtiğimiz sezonun devre arasında Everton'ın yolunu tutmuştu.
İngiliz oyuncu profesyonel kariyeri boyunca toplam 370 resmi maçta forma giydi. Milton'da 88 karşılaşmaya çıkan Dele Alli, Everton'da 13 maçta görev yaparken, Tottenham formasını ise 269 kez terletti. 26 yaşındaki orta saha bu periyotta rakip filelere 91 gol gönderirken, 76 da asist yaptı ve toplamda 167 gole direkt olarak katkı sağladı.

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