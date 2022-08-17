Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı!

Transfer operasyonuna devam eden Beşiktaş'ta orta saha ve stoper mevkileri üzerinde yoğunlaşılıyor.
Dele Alli'yi satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda sona gelen siyah-beyazlılar, bir yandan stoper transferi için uğraş veriyor.
Romain Saiss'in yanına transfer yapma hedefinde olan Kara-Kartal, listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.
Transferde genç isimlere ayrı bir önem veren Beşiktaş, hamlelerini bu doğrultuda yapıyor.
Beşiktaş'ın listesinde öne çıkan isim Meksika Ligi ekibi Club Tijuana'da forma giyen Victor Guzman oldu.
Bir süredir genç oyuncuyu yakından takip eden Kara-Kartal, transferde somut adımı attı.
RESMİ TEKLİF YAPILDI!
Meksika basınında yer alan habere göre; Transferi sonuçlandırmak isteyen siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki futbolcu için resmi hamlede bulundu.
TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ!
Tijuana'ya transfer teklifini sunan siyah-beyazlılar red cevabı aldı. Oyuncunun kulübü teklifi yetersiz bulduğu için geri çevirdi.
Beşiktaş'tan daha yüksek bir bonservis bedeli talep edildi ancak siyah-beyazlı yönetim buna yanaşmadı.
Söz konusu haberde; Beşiktaş'ın yapmış olduğu tekliften taviz vermediği ve pazarlıkların sonlandığı ifade edildi.
VICTOR GUZMAN KİMDİR?
7 Mart 2002 tarihinde Meksika'da dünyaya geldi. 1,83 boyundaki futbolcu stoper mevkisinde görev yapıyor.
2019 yılında Tijuana U20'den Club Tijuana'ya geçti.
Kariyerinde 64 karşılaşmada görev alan Guzman, 1 gol kaydetti.
Meksikalı futbolcu, ülkesinin u17 milli takımında 7 maçta sahaya çıktı.
Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.