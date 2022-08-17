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Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı!

Son dakika spor haberi: Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Meksika Ligi ekibi Club Tijuana'da forma giyen Victor Guzman'ın peşine düşmüştü. 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar transfer için resmi teklifte bulundu. Guzman'ın kulübünden Beşiktaş'a transfer cevabı geldi. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:58 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:59
BURAK ŞENTÜRK
Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı!

Transfer operasyonuna devam eden Beşiktaş'ta orta saha ve stoper mevkileri üzerinde yoğunlaşılıyor.

Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı!

Dele Alli'yi satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda sona gelen siyah-beyazlılar, bir yandan stoper transferi için uğraş veriyor.

Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı!

Romain Saiss'in yanına transfer yapma hedefinde olan Kara-Kartal, listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı!

Transferde genç isimlere ayrı bir önem veren Beşiktaş, hamlelerini bu doğrultuda yapıyor.

Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı!

Beşiktaş'ın listesinde öne çıkan isim Meksika Ligi ekibi Club Tijuana'da forma giyen Victor Guzman oldu.

Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı!

Bir süredir genç oyuncuyu yakından takip eden Kara-Kartal, transferde somut adımı attı.

Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı!

RESMİ TEKLİF YAPILDI!
Meksika basınında yer alan habere göre; Transferi sonuçlandırmak isteyen siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki futbolcu için resmi hamlede bulundu.

Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı!

TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ!
Tijuana'ya transfer teklifini sunan siyah-beyazlılar red cevabı aldı. Oyuncunun kulübü teklifi yetersiz bulduğu için geri çevirdi.

Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı!

Beşiktaş'tan daha yüksek bir bonservis bedeli talep edildi ancak siyah-beyazlı yönetim buna yanaşmadı.

Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı!

Söz konusu haberde; Beşiktaş'ın yapmış olduğu tekliften taviz vermediği ve pazarlıkların sonlandığı ifade edildi.

Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı!

VICTOR GUZMAN KİMDİR?
7 Mart 2002 tarihinde Meksika'da dünyaya geldi. 1,83 boyundaki futbolcu stoper mevkisinde görev yapıyor.

Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı!

2019 yılında Tijuana U20'den Club Tijuana'ya geçti.

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