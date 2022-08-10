Cabral’a yeni teklif

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jovane Cabral için yeni bir gelişme yaşandı. A Bola'da yer alan haberde Portekiz ekibinin Burnley'den gelen 4 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifini kabul ettiği belirtildi.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jovane Cabral için yeni bir gelişme yaşandı. A Bola'da yer alan haberde Portekiz ekibinin Burnley'den gelen 4 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifini kabul ettiği belirtildi. Ancak Cabral'ın, ikinci ligde oynamak istemediği ve Beşiktaş'ın daha iyi şartlar teklif etmesi nedeniyle Burnley'e transfer olmak istemediği aktarıldı.