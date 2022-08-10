Haberler Beşiktaş Cabral’a yeni teklif

Cabral’a yeni teklif

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jovane Cabral için yeni bir gelişme yaşandı. A Bola'da yer alan haberde Portekiz ekibinin Burnley'den gelen 4 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifini kabul ettiği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Cabral’a yeni teklif
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jovane Cabral için yeni bir gelişme yaşandı. A Bola'da yer alan haberde Portekiz ekibinin Burnley'den gelen 4 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifini kabul ettiği belirtildi. Ancak Cabral'ın, ikinci ligde oynamak istemediği ve Beşiktaş'ın daha iyi şartlar teklif etmesi nedeniyle Burnley'e transfer olmak istemediği aktarıldı.
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