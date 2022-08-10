Haberler Beşiktaş Pjanic dönmek istiyor!

Pjanic dönmek istiyor!

Sezon bittiğinden bu yana kendisine takım arayan Miralem Pjanic, menajeri Fali Ramadani tarafından bir kez daha Beşiktaş'a önerildi. Geçen sezon fırsat transferi olarak son gün siyah-beyazlı takıma imza atan Boşnak oyuncunun bu kez bizzat Ceyhun Kazancı ile görüştüğü ve kendisini borçlu hissettiğini söylediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Pjanic dönmek istiyor!
Sezon bittiğinden bu yana kendisine takım arayan Miralem Pjanic, menajeri Fali Ramadani tarafından bir kez daha Beşiktaş'a önerildi. Geçen sezon fırsat transferi olarak son gün siyah-beyazlı takıma imza atan Boşnak oyuncunun bu kez bizzat Ceyhun Kazancı ile görüştüğü ve kendisini borçlu hissettiğini söylediği öğrenildi. Pjanic geçen siyah-beyazlı formayı giyerken, maaşının büyük kısmını Barcelona ödemişti. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu öneriye sıcak bakmadığı belirtildi.
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da taraftarı üzen ayrılık! Yıldız futbolcunun yeni durağı İtalya...
Meryem Uzerli'den milyon dolarlık poz! Rus kozmetik firmasının reklam çekimleri için tam tamına...
Fırtına'da stopere iki aday!
G.Saray'da flaş gelişme! Nelsson gidiyor o yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal bombayı patlatıyor! R. Madrid'in yıldızı...
Çebi'den flaş transfer itirafı!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Görkemli şölen
İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni gerçekleşti!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde bomba patlıyor! Fener'den yılın çalımı Transferde bomba patlıyor! Fener'den yılın çalımı 06:49
Claro Eyüp’te Claro Eyüp’te 00:51
G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı resmen açıklandı G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı resmen açıklandı 00:40
Kanarya'ya Polonyalı forvet! Kiralık olarak gelecek Kanarya'ya Polonyalı forvet! Kiralık olarak gelecek 00:40
F.Bahçe'den YouTube açıklaması! F.Bahçe'den YouTube açıklaması! 00:39
Fırtına transferi bitirdi! İşte bonservis bedeli Fırtına transferi bitirdi! İşte bonservis bedeli 00:39
Daha Eski
Çebi'den flaş transfer itirafı! Çebi'den flaş transfer itirafı! 00:39
G.Saray'dan stoper hamlesi! Bedava transfer... G.Saray'dan stoper hamlesi! Bedava transfer... 00:39
"Stilim İngiltere Premier Lig'e yakın" "Stilim İngiltere Premier Lig'e yakın" 00:39
Fırtına'da genç yıldız ile yollar ayrılıyor! Prensip anlaşması... Fırtına'da genç yıldız ile yollar ayrılıyor! Prensip anlaşması... 00:38
G.Saray'da o isimle sözleşme uzatıldı! Resmi açıklama... G.Saray'da o isimle sözleşme uzatıldı! Resmi açıklama... 00:38
Premier Lig ekibi Kanarya'nın yıldızının peşinde! Premier Lig ekibi Kanarya'nın yıldızının peşinde! 00:38