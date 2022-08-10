Pjanic dönmek istiyor!

Sezon bittiğinden bu yana kendisine takım arayan Miralem Pjanic, menajeri Fali Ramadani tarafından bir kez daha Beşiktaş'a önerildi. Geçen sezon fırsat transferi olarak son gün siyah-beyazlı takıma imza atan Boşnak oyuncunun bu kez bizzat Ceyhun Kazancı ile görüştüğü ve kendisini borçlu hissettiğini söylediği öğrenildi.
Sezonbittiğinden bu yana kendisine takım arayan Miralem Pjanic, menajeri Fali Ramadani tarafından bir kez daha Beşiktaş'a önerildi. Geçen sezon fırsat transferi olarak son gün siyah-beyazlı takıma imza atan Boşnak oyuncunun bu kez bizzat Ceyhun Kazancı ile görüştüğü ve kendisini borçlu hissettiğini söylediği öğrenildi. Pjanic geçen siyah-beyazlı formayı giyerken, maaşının büyük kısmını Barcelona ödemişti. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu öneriye sıcak bakmadığı belirtildi.