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Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal hakkında sakatlık açıklaması!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 haftada 4 puan alan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden Rachid Ghezzal'ın sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 18:30 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 19:22
Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal hakkında sakatlık açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 haftada 4 puan alan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar resmi sitesinden Rachid Ghezzal'ın sakatlığı hakkında açıklamada bulundu. Kara Kartal açıklamasında, "Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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