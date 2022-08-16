Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal hakkında sakatlık açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 haftada 4 puan alan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar resmi sitesinden Rachid Ghezzal'ın sakatlığı hakkında açıklamada bulundu. Kara Kartal açıklamasında, "Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Rachid Ghezzal'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 16, 2022
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