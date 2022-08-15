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Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Son dakika Alanyaspor Beşiktaş maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maçında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 4'e çıkardı. Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Spor yazarları da Alanyaspor Beşiktaş karşılaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

SİNAN VARDAR - YOK MU ÇARESİ?

Beşiktaş maça şahane başladı. N'Koudou fırtınasına Weghorst, Salih ve Berkay Vardar da eklenince Alanya akşam 41 derece sıcaklıkta Alanya'da Kartal fırtınasını izledik.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Kevin N'Koudou ne iyi olmuş da takımda kalmış demekten kendimizi alamadık. Berkay ve Salih'in savunma ve hücuma verdiği destek süper ötesiydi.
Umarım sakatlanıp çıkan Berkay'ın önemli bir şeyi yoktur.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Weghorst yılın transferi olacak motivasyonda takıma adaptasyon sağlarken doğrusu riskli oynamayı seven Emrecan'dan olumlu elektrik alamadım. Ama Emrecan'a verilen ilk sarı kart yakında açılışının yapılmasını beklediğim Beşiktaş düşmanı Türk hakemleri müzesine konulacak cinstendi.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Açık ve net, hakem Yasin Kol, 'bitti' denen mücadelede Alanyaspor maça ortak etti.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Tabii Ismael de sahanın en iyileri Ghezzal, Salih ve N'Koudou'suz ikinci yarıya başlamasına ne yazılır bilemiyorum. Sakat değillerse neden çıktı, anlam vermek çok zor!

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Hocam, Beşiktaş 10 kişi de kalsa Alanyaspor'a karşı savunma otobüsünü otobüsünü çekmez. Bu maçın faturası da hakemle birlikte sana kesilir!

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Alanyaspor ligin en iyi takımlarından biri... Tabii ki onların 3-0'dan maçı 3-3'e getirilmelerini tebrik edelim ama Beşiktaş'ın hakkı göz göre göre yenmeye devam ediliyor.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Arkadaş; yok mu bunun çaresi?

Kime isyan edelim, muhatap var mı bilemiyorum. Ama Yasin Kol gibi hakemlerle lig bitmez! Bu rezillik böyle sürüp gidecek mi? Yazık Türk futboluna...

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

ERMAN TOROĞLU - MAHKUM OYNARSAN

Maç başlıyor, bir bakıyoruz Beşiktaş takımı, Alanyaspor'un sağ tarafını otobana çeviriyor. Özellikle Ghezzal, 40-50 metrelik toplarla Nkoudou'yu pozisyona sokuyor.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Alanyaspor takımı darma duman ve maç 3-0 oluyor. Bu skora gelene kadar Alanya Teknik Direktörü Farioli sanki bir seyirci gibi kenardan seyrediyor. Hiçbir önlem almıyor.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

3-0'dan sonra uyanıyor oraya kademe yapıyor, yer değiştiriyor ve oyun biraz dengeye geliyor. İlk yarı 3-0 bitse siyah-beyazlılar 2. yarıya rahat çıkacaklar.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

3-1 oluyor, bir de 10 kişi kalıyorlar. İkinci yarı Beşiktaş Teknik Direktörü İsmail enteresan değişiklikler yapıyor. Bu değşiklikler yorgunluktan mı sakatlıktan mı.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Beşiktaş'ı mahkum oynatmaya başlıyor. Maçın şekli değişiyor. Genele baktığımızda Alanyaspor eski Alanyaspor değil. 3-0'dan sonra canı yanınca biraz top oynamaya başlıyorlar.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bu kadar fazla mahkum oynarsan kendi kalene de gol atarsın, penaltı da yaparsın. Defans geri geri gide gide kalecinin önüne geldiler.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ersin bile bir ara yere yattı ki "Takımım dinlensin" dedi. Hakem nasıldı derseniz, kötü değildi. Çok kötüydü.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bazı yerde kart kullandı, bazı yerde aynı pozisyonda kart kullanmadı. Rahat havalarda maç idare edeyim diyor, pozisyonlara uzak kalıyor. Aslında rahat değil ama o havalarda geziyor.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

TURGAY DEMİR - YASİN OKUDULAR!

Yasin Kol, inanılmaz işler yaptı, hakemliğin kitabını tersten yazdı. Emrecan'a gösterdiği ilk sarı kartta faul bile yok, Weghorst'a gösterdiğinde ise faulü yapan rakip oyuncu. Pes!

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Emrecan'ı bulduğu ilk fırsatta oyundan attı üç kez atılmayı hak eden Fatih'i bir türlü atamadı.

İnsaf!

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

N'Kouduo ceza sahasına girmiş, Alanyalı oyuncu arkadan gelip düşürüyor Yasin Kol'a bakıyoruz, "top" işareti yapıyor! Oysa Alanyalı oyuncu topa dokunmamış bile.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

VAR uyarmalı, ama uyarmıyor! Helal olsun (!) Hakemin tek doğru hareketi maçın başında N'Kouduo'ya gösterdiği sarı kart.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Onun dışında tüm kararları komediydi. Allah yardımcımız olsun, böyle hakemlerle, futbol yazacak fırsat bulabilirsek ne ala!

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Gelelim Valerien İsmail'e… Takım maça golle başlamış, farkı yakalamış, sahanın en iyilerinden, çok da güzel bir gol atan Salih neden çıkar anlayan varsa beri gelsin!

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

10 kişi kaldın ve ister, istemez savunmaya yaslanacaksın önde hızlı oyuncu bulundurman gerek.

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bu anlamda Ghezzal'ın çıkması doğru, peki kontra oyuncusu N'Kouduo neden çıktı!

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Dahası, Weghorst hem hızlı değil, hem çok yorulmuş önde top tutacak hali kalmamış, üstelik sarı kartı var, sahada da tehlikeli bir hakem varken Hollandalı hala neden sahada! ..Ve Muleka neden kenarda!

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Savunmayı Roiser, Necip, Montero, Saiss, Mousakko yaptın da ne oldu, beş savunmacıyla üç gol yedin öyle değil mi bay İsmael!

Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Uzatmayalım, Alanya'nın zaaflarını değerlendirip üç fark yakalayan Beşiktaş, hakemin doğraması ve İsmael'in yanlış değişiklikleriyle beraberliğe razı oldu.

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