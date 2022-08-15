Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

SİNAN VARDAR - YOK MU ÇARESİ?
Beşiktaş maça şahane başladı. N'Koudou fırtınasına Weghorst, Salih ve Berkay Vardar da eklenince Alanya akşam 41 derece sıcaklıkta Alanya'da Kartal fırtınasını izledik.
SİNAN VARDAR - YOK MU ÇARESİ?
Beşiktaş maça şahane başladı. N'Koudou fırtınasına Weghorst, Salih ve Berkay Vardar da eklenince Alanya akşam 41 derece sıcaklıkta Alanya'da Kartal fırtınasını izledik.
Kevin N'Koudou ne iyi olmuş da takımda kalmış demekten kendimizi alamadık. Berkay ve Salih'in savunma ve hücuma verdiği destek süper ötesiydi.
Umarım sakatlanıp çıkan Berkay'ın önemli bir şeyi yoktur.
Weghorst yılın transferi olacak motivasyonda takıma adaptasyon sağlarken doğrusu riskli oynamayı seven Emrecan'dan olumlu elektrik alamadım. Ama Emrecan'a verilen ilk sarı kart yakında açılışının yapılmasını beklediğim Beşiktaş düşmanı Türk hakemleri müzesine konulacak cinstendi.
Açık ve net, hakem Yasin Kol, 'bitti' denen mücadelede Alanyaspor maça ortak etti.
Tabii Ismael de sahanın en iyileri Ghezzal, Salih ve N'Koudou'suz ikinci yarıya başlamasına ne yazılır bilemiyorum. Sakat değillerse neden çıktı, anlam vermek çok zor!
Hocam, Beşiktaş 10 kişi de kalsa Alanyaspor'a karşı savunma otobüsünü otobüsünü çekmez. Bu maçın faturası da hakemle birlikte sana kesilir!
Alanyaspor ligin en iyi takımlarından biri... Tabii ki onların 3-0'dan maçı 3-3'e getirilmelerini tebrik edelim ama Beşiktaş'ın hakkı göz göre göre yenmeye devam ediliyor.
Arkadaş; yok mu bunun çaresi?
Kime isyan edelim, muhatap var mı bilemiyorum. Ama Yasin Kol gibi hakemlerle lig bitmez! Bu rezillik böyle sürüp gidecek mi? Yazık Türk futboluna...
ERMAN TOROĞLU - MAHKUM OYNARSAN
Maç başlıyor, bir bakıyoruz Beşiktaş takımı, Alanyaspor'un sağ tarafını otobana çeviriyor. Özellikle Ghezzal, 40-50 metrelik toplarla Nkoudou'yu pozisyona sokuyor.
Alanyaspor takımı darma duman ve maç 3-0 oluyor. Bu skora gelene kadar Alanya Teknik Direktörü Farioli sanki bir seyirci gibi kenardan seyrediyor. Hiçbir önlem almıyor.
3-0'dan sonra uyanıyor oraya kademe yapıyor, yer değiştiriyor ve oyun biraz dengeye geliyor. İlk yarı 3-0 bitse siyah-beyazlılar 2. yarıya rahat çıkacaklar.
3-1 oluyor, bir de 10 kişi kalıyorlar. İkinci yarı Beşiktaş Teknik Direktörü İsmail enteresan değişiklikler yapıyor. Bu değşiklikler yorgunluktan mı sakatlıktan mı.
Beşiktaş'ı mahkum oynatmaya başlıyor. Maçın şekli değişiyor. Genele baktığımızda Alanyaspor eski Alanyaspor değil. 3-0'dan sonra canı yanınca biraz top oynamaya başlıyorlar.
Bu kadar fazla mahkum oynarsan kendi kalene de gol atarsın, penaltı da yaparsın. Defans geri geri gide gide kalecinin önüne geldiler.
Ersin bile bir ara yere yattı ki "Takımım dinlensin" dedi. Hakem nasıldı derseniz, kötü değildi. Çok kötüydü.
Bazı yerde kart kullandı, bazı yerde aynı pozisyonda kart kullanmadı. Rahat havalarda maç idare edeyim diyor, pozisyonlara uzak kalıyor. Aslında rahat değil ama o havalarda geziyor.
TURGAY DEMİR - YASİN OKUDULAR!
Yasin Kol, inanılmaz işler yaptı, hakemliğin kitabını tersten yazdı. Emrecan'a gösterdiği ilk sarı kartta faul bile yok, Weghorst'a gösterdiğinde ise faulü yapan rakip oyuncu. Pes!
Emrecan'ı bulduğu ilk fırsatta oyundan attı üç kez atılmayı hak eden Fatih'i bir türlü atamadı.
İnsaf!
N'Kouduo ceza sahasına girmiş, Alanyalı oyuncu arkadan gelip düşürüyor Yasin Kol'a bakıyoruz, "top" işareti yapıyor! Oysa Alanyalı oyuncu topa dokunmamış bile.
VAR uyarmalı, ama uyarmıyor! Helal olsun (!) Hakemin tek doğru hareketi maçın başında N'Kouduo'ya gösterdiği sarı kart.
Onun dışında tüm kararları komediydi. Allah yardımcımız olsun, böyle hakemlerle, futbol yazacak fırsat bulabilirsek ne ala!
Gelelim Valerien İsmail'e… Takım maça golle başlamış, farkı yakalamış, sahanın en iyilerinden, çok da güzel bir gol atan Salih neden çıkar anlayan varsa beri gelsin!
10 kişi kaldın ve ister, istemez savunmaya yaslanacaksın önde hızlı oyuncu bulundurman gerek.
Bu anlamda Ghezzal'ın çıkması doğru, peki kontra oyuncusu N'Kouduo neden çıktı!
Dahası, Weghorst hem hızlı değil, hem çok yorulmuş önde top tutacak hali kalmamış, üstelik sarı kartı var, sahada da tehlikeli bir hakem varken Hollandalı hala neden sahada! ..Ve Muleka neden kenarda!
Savunmayı Roiser, Necip, Montero, Saiss, Mousakko yaptın da ne oldu, beş savunmacıyla üç gol yedin öyle değil mi bay İsmael!
Uzatmayalım, Alanya'nın zaaflarını değerlendirip üç fark yakalayan Beşiktaş, hakemin doğraması ve İsmael'in yanlış değişiklikleriyle beraberliğe razı oldu.
Bir kez daha söylüyorum Valerien İsmael'le olmaz.