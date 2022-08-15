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Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası 'çifte standart' tepkisi!

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ettiği Süper Lig 2. hafta maçı sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 00:48
Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası 'çifte standart' tepkisi!

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği Spor Toto Süper Lig 2. hafta mücadelesi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlıların paylaşımında, Alanyaspor maçında Wout Weghorst'un pozisyonu ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın pozisyonu yan yana gösterilirken, "Bu çifte standart neye göre, kime göre!" ifadesine yer verildi.

WEGHORST'A DÜDÜK ÇALINMIŞTI

Alanyaspor maçında Weghorst'un ilgili pozisyonunda siyah-beyazlı futbolcunun faul yaptığı gerekçesiyle düdük çalınmıştı. Bu düdük sonrası Weghorst karara itiraz etmiş ve sarı kart görmüştü.

VALENCIA'NIN POZİSYONUNDA KIRMIZI ÇIKTI

Öte yandan, Kasımpaşa maçında Enner Valencia'nın Hasan Emre Yeşilyurt tarafından düşürüldüğü pozisyonda ise Kasımpaşalı oyuncu kırmızı kart gördü.

BEŞİKTAŞ'TAN 'ÇİFTE STANDART' TEPKİSİ!

Beşiktaş Kulübü resmi twitter hesabından yaptığı bu paylaşımla pozisyonların aynı fakat kararların farklı olduğunu iddia ederek duruma 'çifte standart' ifadesiyle tepki gösterdi.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:

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