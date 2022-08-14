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Alanya'da yine beyaz nokta! 90+1'de Alanyaspor Beşiktaş karşısında penaltı kazandı

Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Gedson Fernandes'in Zinedine Ferhat'a müdahalesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:08
Alanya'da yine beyaz nokta! 90+1'de Alanyaspor Beşiktaş karşısında penaltı kazandı

Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçında Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Alanyaspor'un konuğu oldu.

37. dakikada Emrecan Uzunhan'ın ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılması sonrası 10 kişi kalan siyah beyazlılar 90+1. dakikaya kadar üstünlüğünü korudu ancak Gedson'un Zinedine Ferhat'ı ceza sahası içinde düşürmesi sonrası hakem penaltı kararı verdi.

İşte o müdahale:

CANDEIAS SKORU EŞİTLEDİ

Penaltı için topun başına geçen Candeias, Ersin Destanoğlu'nu avlayarak skora 3-3'lük eşitliği getirdi.

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