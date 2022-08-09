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Beşiktaşlı Welinton El İttifak'a transfer oluyor! Maaşı belli oldu

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların Brezilyalı savunmacısı Welinton, Suudi Arabistan temsilcisi El İttifak'a transfer oluyor. Welinton'un El İttifak'tan kazanacağı maaş ve sözleşme süresi belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 13:51
Beşiktaşlı Welinton El İttifak'a transfer oluyor! Maaşı belli oldu

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Suudi Arabistan'a transfer olmaya hazırlanıyor.

33 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi El İttifak'ın yıllık 1,5 milyon Euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etti.

NTV'nin haberine göre siyah beyazlı kulübe gitme isteğini ileten Welinton, yönetim kurulunun kararını bekliyor.

Brezilyalı oyuncu transferine izin verilmesi halinde geçen sezondan alacağı 200 bin Euro'yu da talep etmeyecek.

Kulüplerin anlaşması durumunda Suudi Arabistan'a gidecek olan Welinton, El İttifak ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

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