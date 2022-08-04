Gudjufi’nin lisansı çıktı

Beşiktaş, Makedonya'dan transferi olan Besar Gudjufi'nin lisansını çıkardı. 2004'te Makedonya'nın Skopje şehrinde dünyaya gelen Gudjufi, 1.76 boyunda ve asıl mevkisi sol kanat. 2017 yılında Vardar Skopje altyapısından Belasica Strumica'ya transfer olan 16 yaşındaki yıldız adayı, sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Besar Gudjufi, Mekedonya U15'te çıktığı 5 maçta ise 4 gol kaydetti.
Beşiktaş, Makedonya'dan transferi olan Besar Gudjufi'nin lisansını çıkardı. 2004'te Makedonya'nın Skopje şehrinde dünyaya gelen Gudjufi, 1.76 boyunda ve asıl mevkisi sol kanat. 2017 yılında Vardar Skopje altyapısından Belasica Strumica'ya transfer olan 16 yaşındaki yıldız adayı, sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Besar Gudjufi, Mekedonya U15'te çıktığı 5 maçta ise 4 gol kaydetti.