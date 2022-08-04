Haberler Beşiktaş Gudjufi’nin lisansı çıktı

Gudjufi’nin lisansı çıktı

Beşiktaş, Makedonya'dan transferi olan Besar Gudjufi'nin lisansını çıkardı. 2004'te Makedonya'nın Skopje şehrinde dünyaya gelen Gudjufi, 1.76 boyunda ve asıl mevkisi sol kanat. 2017 yılında Vardar Skopje altyapısından Belasica Strumica'ya transfer olan 16 yaşındaki yıldız adayı, sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Besar Gudjufi, Mekedonya U15'te çıktığı 5 maçta ise 4 gol kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Gudjufi’nin lisansı çıktı
Beşiktaş, Makedonya'dan transferi olan Besar Gudjufi'nin lisansını çıkardı. 2004'te Makedonya'nın Skopje şehrinde dünyaya gelen Gudjufi, 1.76 boyunda ve asıl mevkisi sol kanat. 2017 yılında Vardar Skopje altyapısından Belasica Strumica'ya transfer olan 16 yaşındaki yıldız adayı, sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Besar Gudjufi, Mekedonya U15'te çıktığı 5 maçta ise 4 gol kaydetti.
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