Juventus Miralem Pjanic için devrede!

Miralem Pjanic geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona'ya dönmüş ancak Katalan takımının kadrosunda düşünülmeyen bir isim olarak gösterilmişti.

Ancak adı Galatasaray'la da anılan Pjanic'in geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

GERİ DÖNEBİLİR

İtalyan basınında çıkan haberde, Miralem Pjanic'in İtalya'ya geri dönebileceği iddia edildi.

Haberde, Pogba'nın sakatlığının ardından Juventus'un Pjanic için yeniden devreye girebileceği yazıldı.

XAVİ'DEN PJANIC'E: OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK

Barcelona Teknik Direktörü Xavi ise dün 2-2 berabere kaldıkları Juventus maçının ikinci yarısında Sergio Busquets'in yerine oyuna giren Miralem Pjanic'in performansından övgü dolu sözlerle bahsetti ve "Oyunla ilgili benzersiz bir vizyonu ve olağanüstü bir teknik yeteneği var" ifadelerini kullandı.