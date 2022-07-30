Haberler Beşiktaş Juventus Miralem Pjanic için devrede!

Juventus Miralem Pjanic için devrede!

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Miralem Pjanic'in yeni adresi merak ediliyordu. İtalyan basınında çıkan haberlerde Barcelona'ya geri dönen Boşnak futbolcunun Juventus'a transfer olabileceği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:47 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:48
KEMAL TAMTÜRK
Juventus Miralem Pjanic için devrede!

Miralem Pjanic geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona'ya dönmüş ancak Katalan takımının kadrosunda düşünülmeyen bir isim olarak gösterilmişti.

Ancak adı Galatasaray'la da anılan Pjanic'in geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

GERİ DÖNEBİLİR

İtalyan basınında çıkan haberde, Miralem Pjanic'in İtalya'ya geri dönebileceği iddia edildi.

Haberde, Pogba'nın sakatlığının ardından Juventus'un Pjanic için yeniden devreye girebileceği yazıldı.

XAVİ'DEN PJANIC'E: OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK

Barcelona Teknik Direktörü Xavi ise dün 2-2 berabere kaldıkları Juventus maçının ikinci yarısında Sergio Busquets'in yerine oyuna giren Miralem Pjanic'in performansından övgü dolu sözlerle bahsetti ve "Oyunla ilgili benzersiz bir vizyonu ve olağanüstü bir teknik yeteneği var" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Evliliğin eşiğinden dönen Özge Yağız ile Gökberk Demirci barıştı mı? Son hamleleri hayranlarını heyecanlandırdı!
Usta sanatçı İlhan İrem'e veda! Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden İrem son yolculuğuna uğurlanıyor
Kartal'da gündem yeniden Tolga Ciğerci
F.Bahçe'de büyük tehlike! Arda Güler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Sampdoria maçı saat kaçta?
Kartal'da gündem yeniden Tolga Ciğerci
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI | MEB 2022 - e-Devlet sözlü sınav yerleri
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
🔍KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arsenal - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:52
Flaş Pjanic iddiası! Yeni adresi... Flaş Pjanic iddiası! Yeni adresi... 12:47
F.Bahçe'nin borcu açıklandı! F.Bahçe'nin borcu açıklandı! 12:28
Beşiktaş - Sampdoria maçı saat kaçta? Beşiktaş - Sampdoria maçı saat kaçta? 12:25
Kartal'da gündem yeniden Tolga Ciğerci Kartal'da gündem yeniden Tolga Ciğerci 12:04
Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta? 12:01
Daha Eski
G.Saray'ın borcu açıklandı! G.Saray'ın borcu açıklandı! 11:56
Ajax - PSV Eindhoven maçı saat kaçta? Ajax - PSV Eindhoven maçı saat kaçta? 11:52
Nelsson'dan flaş transfer sözleri! Nelsson'dan flaş transfer sözleri! 11:27
Fırtına'ya 4. Kolombiyalı! Fırtına'ya 4. Kolombiyalı! 11:16
RB Leipzig - Bayern Münih maçı saat kaçta? RB Leipzig - Bayern Münih maçı saat kaçta? 11:12
Filenin Efeleri finalde! Filenin Efeleri finalde! 11:09