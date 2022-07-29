Takviye yolda

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, transfer çalışmaları, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi, kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'nın durumu ve finansal konularda soruları yanıtladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten başkan, "Transferin sonuna geldik. Çok iyi çalıştık ve yol aldık. Belki 1-2 transfer gerekebilecek ama sonuçlarına cumartesi günü (yarın) oynayacağımız hazırlık maçından sonra bakacağız. Birçok alternatifi değerlendiriyoruz. Temkinli davranıyoruz. Her transfer tutmayabiliyor" şeklinde konuştu.



HAYIR DEMEYE KIYAMADIM



Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya ekibi Rangers'a transferini değerlendiren Başkan Çebi, "Bir futbolcunun değeri, kendisine verilen en yüksek rakamdır. Siz hayallerle bunu gerçekleştiremezsiniz. Gönlümde değerini bulmadı. İşin uzadığını gördünüz. Bu, oyuncunun burada kalmasını arzu etmemden kaynaklandı. Rıdvan'ın bizimle yola devam etmesini istememe rağmen kendisi inanılmaz derecede gitmek istedi. 'Hayır' demeye kıyamadım. İstemeyerek de olsa Rıdvan'ın yolunu açtık. Yetiştirdik, hayallerinin önünü açık bıraktık. Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.



BUNLAR LAFLA OLMAZ!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmak istediklerine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Çebi, şunları kaydetti: Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor' diye bir laf vardır. Bunlar yapılmalı ama tatlı cadı gibi burnunuzu oynatarak bunların olmayacağını bilmemiz lazım. Söylemeyle bu işler olmuyor. Bankalara, bize verdiği destekler için her zaman teşekkür ettik. O bankalar sayesinde ayakta kaldık.

SERDAR'LA SARILIP ÖPÜŞTÜK

Kadro dışı bırakılan ancak daha sonra özür dileyen Serdar Saatçı'nın durumuyla ilgili de konuşan Çebi, şu görüşleri paylaştı: "Çocuklarımızın hataları olduğu zaman konuşmamız gerekiyor. Bazen başka aksiyonlar almamız gerekiyor. Hiç anlamayanlar da var. Serdar yaşamış olduğu olayın sonuçlarını iyi değerlendirdi. Sarıldık ve öpüştük. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.



YENİ SPONSOR NESİNE

Beşiktaş ile Nesine.com arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Ekonomik krizlerin yaşandığı bu ortamda spor kulüplerinin ayakta kalabilmesi ve başarılı olabilmelerini sağlayacak en önemli konulardan biri sponsorların desteği. Bu sene sponsorların 2-3 kat arttığını, Nesine. com'un da bizim için önemli bir yeri olduğunu söylemek istiyorum. Türk futboluna ve Beşiktaş'a destek veren tüm sponsorlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.