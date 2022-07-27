BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Philippe Keny müjdesi! Resmi açıklama geldi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlı takımın bir süredir forvet oyuncusu 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un forveti Philippe Keny ile görüştüğü iddia ediliyordu.
Beşiktaş'ın bu transferi de bitirdiği belirtildi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlı takımın bir süredir forvet oyuncusu 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un forveti Philippe Keny ile görüştüğü iddia ediliyordu.
Beşiktaş'ın bu transferi de bitirdiği belirtildi.
Haberi ise Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez bizzat verdi.
Göçmez yaptığı açıklamada, Keny'nin transferi için Beşiktaş'la anlaştıklarını söyledi.
Onur Göçmez'in açıklamaları şu şekilde:
"Keny ile alakalı biz Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardık.
Bitirdik işi ama tabii resmiyete dökmek için Keny ile de anlaşmaları lazım.
Keny ile de görüşmeleri bitirecekler gibi gözüküyor.
Problem görünmüyor. Beşiktaş'la görüşme izni verdik.
Çünkü prensipte anlaştık Beşiktaş'la.
Keny, sağdan soldan gelen seslere kulağını tıkarsa sezonun en iyi transferi olur.
Bizde 8 hafta gol atmadı.
Hoca ve biz arkasına durduk, sonrasında 20 gole katkı sağladı."