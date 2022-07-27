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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Philippe Keny müjdesi! Resmi açıklama geldi

Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışamları da sürüyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Bandırmaspor'un golcüsü Philippe Keny'nin transferinde son aşamaya geldi. 1. Lig ekibinin başkanı Onur Göçmez, yaptığı açıklamada transferle ilgili flaş itiraflarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Philippe Keny müjdesi! Resmi açıklama geldi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Philippe Keny müjdesi! Resmi açıklama geldi

Siyah-beyazlı takımın bir süredir forvet oyuncusu 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un forveti Philippe Keny ile görüştüğü iddia ediliyordu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Philippe Keny müjdesi! Resmi açıklama geldi

Beşiktaş'ın bu transferi de bitirdiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Philippe Keny müjdesi! Resmi açıklama geldi

"Keny ile alakalı biz Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardık.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Philippe Keny müjdesi! Resmi açıklama geldi

Bitirdik işi ama tabii resmiyete dökmek için Keny ile de anlaşmaları lazım.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Philippe Keny müjdesi! Resmi açıklama geldi

Keny ile de görüşmeleri bitirecekler gibi gözüküyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Philippe Keny müjdesi! Resmi açıklama geldi

Problem görünmüyor. Beşiktaş'la görüşme izni verdik.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Philippe Keny müjdesi! Resmi açıklama geldi

Çünkü prensipte anlaştık Beşiktaş'la.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Philippe Keny müjdesi! Resmi açıklama geldi

Keny, sağdan soldan gelen seslere kulağını tıkarsa sezonun en iyi transferi olur.

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