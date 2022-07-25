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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski futbolcusu Can Bozdoğan Utrecht'e kiralandı!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak forma giyen Can Bozdoğan'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın tekrardan kadrosuna katmayı düşünmediği genç oyuncunun Hollanda ekibi Utrecht'e kiralandığı belirtildi. İşte transfer gelişmesini detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:59
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski futbolcusu Can Bozdoğan Utrecht'e kiralandı!

Beşiktaş'ta kadro mühendisliği açısından çalışmalar son sürat devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski futbolcusu Can Bozdoğan Utrecht'e kiralandı!

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda takıma yeni katılacak isimler netlik kazanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski futbolcusu Can Bozdoğan Utrecht'e kiralandı!

Transfer harekatı sürdürülürken Beşiktaş'ın eski yıldızında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski futbolcusu Can Bozdoğan Utrecht'e kiralandı!

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Almanya Ligi takımlarından Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski futbolcusu Can Bozdoğan Utrecht'e kiralandı!

Teknik direktör Valerien Ismael'in, genç oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünmediği belirtilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski futbolcusu Can Bozdoğan Utrecht'e kiralandı!

Alman ekibinin yollarını ayırmak istediği Can Bozdoğan'ın yeni adresi belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski futbolcusu Can Bozdoğan Utrecht'e kiralandı!

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün BILD'den derlediği habere göre, 21 yaşındaki orta saha Hollanda Ligi takımlarından Utrecht'e kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski futbolcusu Can Bozdoğan Utrecht'e kiralandı!

Kiralamanın satın alma opsiyonlu olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski futbolcusu Can Bozdoğan Utrecht'e kiralandı!

Utrecht, Schalke'ye kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski futbolcusu Can Bozdoğan Utrecht'e kiralandı!

Can Bozdoğan ise yıllık 500 bin Euro ücret kazanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski futbolcusu Can Bozdoğan Utrecht'e kiralandı!

Bunun yanı sıra yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu 2.1 milyon Euro olarak belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski futbolcusu Can Bozdoğan Utrecht'e kiralandı!

Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi.

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