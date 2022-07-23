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SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor!

Son dakika haberleri... Beşiktaş, yeni sezona hazırlık kampına İspanya'nın Alicante bölgesinde devam ediyor. Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Wolverhampton maçında oynayacak olan futbolcular duran top çalışması yaptı. Diğer oyuncular istasyon çalışması, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:37
SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor!

Beşiktaş, İspanya'nın Alicante bölgesinde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarına İspanya'nın Alicante bölgesinde devam eden Beşiktaş, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Wolverhampton maçında oynayacak olan futbolcular duran top çalışması yaptı. Diğer oyuncular istasyon çalışması, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.00'de Estadi Olimpic Camilo Cano Stadı'nda Wolverhampton Wanderers ile hazırlık maçı oynayacak.

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