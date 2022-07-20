Haberler Beşiktaş SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın İspanya kampı kadrosu açıklandı

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın İspanya kampı kadrosu açıklandı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarının ikinci etabını İspanya'da gerçekleştirecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Kadro dışı bırakıldıktan sonra özür dileyen genç defans oyuncusu Serdar Saatçı kadroda yer almadı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:27 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:58
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın İspanya kampı kadrosu açıklandı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya'da kamp yapacak Beşiktaş'ta kadro belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Alicante bölgesinde gerçekleştirilecek kampın kadrosuna şu futbolcular alındı:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Romain Saiss, Welinton Souza, Francisco Montero, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Kenan Karaman, Georges-Kevin N'Koudou, Tyler Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Wout Weghorst, Cenk Tosun.

DİĞER
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşandı! Ayrılığın perde arkası şaşırtmıştı...
ABD'yi sarsan balayı cinayeti! Otel odasında ölü bulundu
İngilizler böyle duyurdu! İşte Cimbom'un Kamara teklifi
G.Saray'da orta saha depremi! Teklifi reddetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O rakam ortaya çıktı! Frankfurt derken yeni adresi...
Kartal'dan Benfica'nın ön liberosuna kanca!
DOLAR NE KADAR OLDU? 20 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 20 Temmuz Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları
AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"En önemli hedeflerimden birine ulaştım" "En önemli hedeflerimden birine ulaştım" 11:48
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı 11:26
O rakam ortaya çıktı! Frankfurt derken yeni adresi... O rakam ortaya çıktı! Frankfurt derken yeni adresi... 11:21
Maribor - Sheriff maçı saat kaçta Maribor - Sheriff maçı saat kaçta 11:03
İngilizler böyle duyurdu! İşte Cimbom'un Kamara teklifi İngilizler böyle duyurdu! İşte Cimbom'un Kamara teklifi 10:59
Ferencvaros - Slovan maçı saat kaçta? Ferencvaros - Slovan maçı saat kaçta? 10:53
Daha Eski
Maccabi Haifa - Olympiakos maçı saat kaçta? Maccabi Haifa - Olympiakos maçı saat kaçta? 10:40
HJK Helsinki - Viktoria Plzen maçı saat kaçta? HJK Helsinki - Viktoria Plzen maçı saat kaçta? 10:31
Başakşehir'in rakibi Maccabi Netanya! Mesut Özil... Başakşehir'in rakibi Maccabi Netanya! Mesut Özil... 10:20
Matthijs de Ligt B. Münih'te! İşte bonservis bedeli Matthijs de Ligt B. Münih'te! İşte bonservis bedeli 10:13
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 10:08
G.Saray'da orta saha depremi! Teklifi reddetti G.Saray'da orta saha depremi! Teklifi reddetti 09:53