Cabral’da gelişme yok

Beşiktaş'ın kanat rotasyonunu da zenginleştirmek istediği biliniyordu. Bu doğrultuda görüşülen isimlerden biri de Jovane Cabral'dı. Oyuncu ve kulübüyle görüşmelerde belli bir noktaya gelen Beşiktaş, daha sonra bu transferle ilgili beklemeye geçmişti.
Beşiktaş'ınkanat rotasyonunu da zenginleştirmek istediği biliniyordu. Bu doğrultuda görüşülen isimlerden biri de Jovane Cabral'dı. Oyuncu ve kulübüyle görüşmelerde belli bir noktaya gelen Beşiktaş, daha sonra bu transferle ilgili beklemeye geçmişti. Cabral'la anlaşılmak üzere olunduğu iddiaları üzerine duhuliye.com yöneticerle görüşerek oyuncu hakkında bir transfer girişimi yapılmadığı bilgisini paylaştı.