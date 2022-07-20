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Cabral’da gelişme yok

Beşiktaş'ın kanat rotasyonunu da zenginleştirmek istediği biliniyordu. Bu doğrultuda görüşülen isimlerden biri de Jovane Cabral'dı. Oyuncu ve kulübüyle görüşmelerde belli bir noktaya gelen Beşiktaş, daha sonra bu transferle ilgili beklemeye geçmişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Cabral’da gelişme yok
Beşiktaş'ın kanat rotasyonunu da zenginleştirmek istediği biliniyordu. Bu doğrultuda görüşülen isimlerden biri de Jovane Cabral'dı. Oyuncu ve kulübüyle görüşmelerde belli bir noktaya gelen Beşiktaş, daha sonra bu transferle ilgili beklemeye geçmişti. Cabral'la anlaşılmak üzere olunduğu iddiaları üzerine duhuliye.com yöneticerle görüşerek oyuncu hakkında bir transfer girişimi yapılmadığı bilgisini paylaştı.
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