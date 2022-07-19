Josef'e menisküs ameliyatı

Avusturya kampında sakatlanan Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Sağ dizindeki sakatlık nedeniyle yarın artroskopik menisküs cerrahisi işlemi uygulanacak olan 33 yaşındaki orta saha, 2-3 ay arası sahalardan uzak kalacak.
Avusturya kampında sakatlanan Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Sağ dizindeki sakatlık nedeniyle yarın artroskopik menisküs cerrahisi işlemi uygulanacak olan 33 yaşındaki orta saha, 2-3 ay arası sahalardan uzak kalacak. Bu haber üzerine bir paylaşım yapan Brezilyalı oyuncu, "Her zaman başlangıçlar değil; sonlar önemlidir. Eminim ki bu sezonu her zaman olduğu gibi güçlü ve sağlam bir şekilde bitireceğim" diye konuştu.