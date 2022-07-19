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Josef'e menisküs ameliyatı

Avusturya kampında sakatlanan Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Sağ dizindeki sakatlık nedeniyle yarın artroskopik menisküs cerrahisi işlemi uygulanacak olan 33 yaşındaki orta saha, 2-3 ay arası sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
Josef'e menisküs ameliyatı
Avusturya kampında sakatlanan Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Sağ dizindeki sakatlık nedeniyle yarın artroskopik menisküs cerrahisi işlemi uygulanacak olan 33 yaşındaki orta saha, 2-3 ay arası sahalardan uzak kalacak. Bu haber üzerine bir paylaşım yapan Brezilyalı oyuncu, "Her zaman başlangıçlar değil; sonlar önemlidir. Eminim ki bu sezonu her zaman olduğu gibi güçlü ve sağlam bir şekilde bitireceğim" diye konuştu.
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