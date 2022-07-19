BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

EKİMDE YENİ HOCA ARANIR!

Ismael bu sistemini modifiye etmeli, dörtlü savunma ile çift ön liberolu bir sistemi tercih edip başarıya giden kestirme yolu tercih etmek varken hayal peşinde koşmak Fransız hocaya da, Beşiktaş'a da bir şey kazandırmaz aksine çok şey kaybettirir.