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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta sezon öncesi hazırlıkları teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde devam ediyor. Siyah-beyazlıları analiz eden Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, Fransız çalıştırıcının sistemini eleştirerek çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 08:29
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

TURGAY DEMİR - HAYALPEREST (2)

Valerien Ismael'in oyun sisteminin zorluğunu dünkü yazımda analiz etmiş, sıkıntılarının altını çizmiştim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

Bugün de kaldığımız yerden devam edelim...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

YILDIZLAR KAYBOLUR GİDER

Kartal'ın ön tarafta iyi top kullanan Weghorst, Ghezzal, Muleka gibi oyuncularının olması da çok fazla bir şey değiştirmeyecektir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

Topu kullanırken etkili olan bu oyuncuların baskı uygularken (Özellikle Muleka ve Ghezzal) aynı derecede başarılı olamayabilirler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

O taktirde tüm yük Gedson Fernandes ve Josef de Souza'nın omuzlarına bineceği gibi bu ikiliye kanat bekler de (Rıdvan, Roiser, Umut Meraş) topsuz oyunda çok fazla destek veremezler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

Gerideki bir stoperin hücuma katıldığı durumda kaptırılan her topun rakipler için bariz gol şansı kokan ataklar anlamına geleceğini de belirtmemiz gerek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

BU SİSTEM KARTAL'I YAKAR!

Ismael kafasında hangi sistemi düşünüyor bilemem ama sahadaki görüntü muhtemelen düşündüğü gibi olmayacaktır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

Beşiktaşlı oyuncular yoruldukları anda tek çare olarak uzun toplara dönecekler ve bu da atakların etkinliğini azaltırken rakip alanda harcanan enerjiyi artıracaktır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

Buna karşılık rakipler kaptıkları her topta Beşiktaş savunmasını eksik yakalama imkanına sahip olacaklar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

Manzara bu kadar açık ve net.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

Valerien Ismael'in bu sistemi gerçekçi değil. Bu zorlu sistem Beşiktaş'a büyük zarar verir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

Weghorst, Muleka, Ghezzal başta birçok oyuncu kalabalıklar içinde kaybolur ve rakibe baskı için harcadıkları enerji nedeniyle de asıl işlerini yapacak halleri kalmaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

EKİMDE YENİ HOCA ARANIR!

Ismael bu sistemini modifiye etmeli, dörtlü savunma ile çift ön liberolu bir sistemi tercih edip başarıya giden kestirme yolu tercih etmek varken hayal peşinde koşmak Fransız hocaya da, Beşiktaş'a da bir şey kazandırmaz aksine çok şey kaybettirir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in sistemini eleştirdi!

Eğer Valerien Ismael yanlışta ısrara devam ederse Beşiktaş ekim ayında yeni hoca aramaya başlayabilir.

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