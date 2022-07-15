Emirhan Topçu’ya 16 Milyon TL!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi Romain Saiss'ten sonra savunmasını Emirhan Topçu ile güçlendirmeye hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor forması giyen 21 yaşındaki stoper Emirhan Topçu'nun transferinde sona geldi. Beşiktaş, bu transfer için Karadeniz ekibine 16 milyon TL bonservis ücreti ödeyecek. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Hem Emirhan Topçu hem de Emrecan Uzunhan'ı kadromuza katmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.