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BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI CANLI | Beşiktaş - Wolverhampton maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Valerien Ismael ile gelecek sezon hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 17:04 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 17:04
BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI CANLI | Beşiktaş - Wolverhampton maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Wolverhampton maçı 23 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve maç saat 19:00'de başlayacak.

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi bulunmazken maçın, BJK Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor.

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