BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI CANLI | Beşiktaş - Wolverhampton maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Wolverhampton maçı 23 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve maç saat 19:00'de başlayacak.

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi bulunmazken maçın, BJK Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor.