TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.

Son olarak kadrosunu Wout Weghorst ile güçlendiren siyah-beyazlılar, gün içerisinde Kamuoyu Aydınlanma Platformu'na bildirdiği Jackson Muleka'yı İstanbul'a getirdi.

Standard Liege ile bonservis konusunda anlaşan Kara Kartal, golcü futbolcuyu 7 Temmuz Perşembe günü sağlık kontrolünden geçirecek.

Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyerek geçiren Demokratik Kongolu futbolcu, çıktığı 14 maçta 12 gol 5 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

BEŞİKTAŞ'IN KAP BİLDİRİSİ

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.