Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde ayağını gazdan çekmiyor. Son olarak Weghorst'a imza attıran ve Muleka ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Kara-Kartal ile adı geçen Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl’ün menajeri Batur Altıparmak iki futbolcu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş transferde durmak bilmiyor.

Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

Üst üste hamlelerle kadrosunu güçlendiren Kara-Kartal, girişimlerine devam ediyor.

Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

Son olarak siyah-beyazlılar, uzun süren pazarlıklar sonucu Wout Weghorst'a imza attırmıştı.

Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

Jackson Muleka'nın transferinde de her konuda anlaşmaya varan yönetimin artık resmi açıklama yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

Hücum hattını sağlama alan Beşiktaş'ta yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

Transferde yerli isimlere ayrı bir önem veren yönetim, Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ü gündeminde tutuyor.

Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

İki futbolcunun da menajerliğini yapan Batur Altıparmak, transfer iddiaları hakkında konuştu.

Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

İlk olarak Okay Yokuşlu hakkında konuşan Altıparmak, önceliklerinin Avrupa olduğunu söylese de Türkiye'nin halen bir opsiyon olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

İşte o sözler...

Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

"OKAY İÇİN TÜRKİYE HALA BİR OPSİYON"
Batur Altıparmak, "Bizim Okay Yokuşlu için önceliğimiz Avrupa'da bir takımda forma giymesi. Elbette ki Türkiye de transfer açısından halen bir opsiyon.

Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

Beşiktaş ile anlaştık gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Okay değerlendirme aşamasında" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

Öte yandan Altıparmak, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'ta forma giymek istediğini belirtti.

Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

İşte o açıklamalar...

Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

"TAYFUR BİNGÖL BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR!"
Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer ihtimali hakkında ise menajer Altıparmak, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Önce kulüplerin anlaşması gerekiyor.

Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

Futbolcu, 'Hayalim Beşiktaş'ta oynamak' diyor mu? Evet, diyor. Ben kulüplerin arasına girmem. Tayfur'un transfer için bir arzusu var" diye konuştu.

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