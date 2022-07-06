Beşiktaş'ta çifte transfer operasyonu! Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş transferde durmak bilmiyor.
Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş transferde durmak bilmiyor.
Üst üste hamlelerle kadrosunu güçlendiren Kara-Kartal, girişimlerine devam ediyor.
Son olarak siyah-beyazlılar, uzun süren pazarlıklar sonucu Wout Weghorst'a imza attırmıştı.
Jackson Muleka'nın transferinde de her konuda anlaşmaya varan yönetimin artık resmi açıklama yapması bekleniyor.
Hücum hattını sağlama alan Beşiktaş'ta yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.
Transferde yerli isimlere ayrı bir önem veren yönetim, Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ü gündeminde tutuyor.
İki futbolcunun da menajerliğini yapan Batur Altıparmak, transfer iddiaları hakkında konuştu.
İlk olarak Okay Yokuşlu hakkında konuşan Altıparmak, önceliklerinin Avrupa olduğunu söylese de Türkiye'nin halen bir opsiyon olduğunu ifade etti.
İşte o sözler...
"OKAY İÇİN TÜRKİYE HALA BİR OPSİYON"
Batur Altıparmak, "Bizim Okay Yokuşlu için önceliğimiz Avrupa'da bir takımda forma giymesi. Elbette ki Türkiye de transfer açısından halen bir opsiyon.
Beşiktaş ile anlaştık gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Okay değerlendirme aşamasında" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Altıparmak, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'ta forma giymek istediğini belirtti.
İşte o açıklamalar...
"TAYFUR BİNGÖL BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR!"
Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer ihtimali hakkında ise menajer Altıparmak, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Önce kulüplerin anlaşması gerekiyor.
Futbolcu, 'Hayalim Beşiktaş'ta oynamak' diyor mu? Evet, diyor. Ben kulüplerin arasına girmem. Tayfur'un transfer için bir arzusu var" diye konuştu.