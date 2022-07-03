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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'da ısrarcı!

Beşiktaş'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları hızla sürdürülüyor. Hücum yönünden zengin bir kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlılarda Cyle Larin'in ayrılışının ardından o bölgeye takviye yapılacağı belirtildi. Kara Kartal, Weghorst ile anlaşma noktasına gelirken Jovane Cabral için de ısrarını sürdürdüğü öğrenildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'da ısrarcı!

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'da ısrarcı!

Siyah-Beyazlılar, bir yandan kadrodan gönderilecek isimleri belirlerken bir yandan da önümüzdeki sezonun takviyelerini yapmaya başladı...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'da ısrarcı!

Kara Kartal, Romain Saiss ve Gedson Fernandes'ten sonra eski oyuncusu Cenk Tosun'la da anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'da ısrarcı!

Takvim'in haberine göre Beşiktaş sol kanatta ise Jovane Cabral için ısrarını sürdürüyor...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'da ısrarcı!

Daha önce Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3 milyon Euro teklif eden Kara Kartal'ın bu fiyatı biraz daha artırarak transferi noktalamak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'da ısrarcı!

24 yaşındaki genç yıldızın gelecek sezon Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'da ısrarcı!

2018 yılından beri Portekiz ekibinin formasını giyen Cabral'ı Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de kadroda görmeyi çok istiyor...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'da ısrarcı!

Sol kanatta forma giyen Cabral, sağ kanat ve forvet pozisyonunda görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'da ısrarcı!

Cabral geçen sezon yarım sezonluğuna İtalya'nın iddialı takımlarından Lazio'ya kiralanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'da ısrarcı!

Geçen sezon 21 karşılaşmada forma giyen genç yetenek 4 gol atarken 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'da ısrarcı!

Cabral bitmek bilmez enerjisiyle Beşiktaş'ın aradığı isimlerden...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Jovane Cabral'da ısrarcı!

Transferin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

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