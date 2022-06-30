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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

Beşiktaş, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Son olarak hücum bölgesinde Wout Weghorst ile anlaşan siyah-beyazlılarda gündeme Franck Mbella Etouga geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

Hücum bölgesini takviye etmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

Takvim'in İtalya basınından derlediği habere göre Siyah-Beyazlılar, Güney Afrika Ligi ekiplerinden Asante Kotoko'da forma giyen Franck Mbella Etouga'yı transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

TÜM DİKKATLERİ ÇEKTİ

Haberde, bu sezon 30 maçta attığı 21 golle tüm dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Kamerunlu forvete çok sayıda talip olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

Almanya'dan Bayer Leverkusen'le birlikte, İspanya'dan Atletico Madrid ve İtalya'dan Udinese ile Atalanta'nın Franck Etouga'yı kadrosuna katmak için çalıştığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

Geleceğin önemli bir yıldız adayı olarak gösterilen genç forvet 1.80 boyunda.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 250 bin Euro olan Etouga için kulübünün 2 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti transfer edip başka bir kulübe kiralık göndermeyi düşündüğü belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

2 YIL SÖZLEŞMESI VAR

Siyah-beyazlı kulübün scout ekibinin yaklaşık 1.5 yıldır Franck Mbella Etouga'yı takip ettiği de iddia ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

FRANCK MBELLA ETOUGA KİMDİR?

Franck Mbella Etouga, 18 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

20 yaşındaki futbolcu, Kamerun'da dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

Golcü futbolcu kariyerine AS Fortuna du Mfou'da başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

Asante Kotoko'da futbol hayatına devam eden futbolcu geride bıraktığımız sezonda takımıyla 30 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

1,80 metre boyunda olan futbolcu 21 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

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