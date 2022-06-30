TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a genç forvet! Franck Mbella Etouga...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Hücum bölgesini takviye etmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in İtalya basınından derlediği habere göre Siyah-Beyazlılar, Güney Afrika Ligi ekiplerinden Asante Kotoko'da forma giyen Franck Mbella Etouga'yı transfer etmek istiyor.
TÜM DİKKATLERİ ÇEKTİ
Haberde, bu sezon 30 maçta attığı 21 golle tüm dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Kamerunlu forvete çok sayıda talip olduğu belirtildi.
Almanya'dan Bayer Leverkusen'le birlikte, İspanya'dan Atletico Madrid ve İtalya'dan Udinese ile Atalanta'nın Franck Etouga'yı kadrosuna katmak için çalıştığı ifade ediliyor.
Geleceğin önemli bir yıldız adayı olarak gösterilen genç forvet 1.80 boyunda.
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 250 bin Euro olan Etouga için kulübünün 2 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti transfer edip başka bir kulübe kiralık göndermeyi düşündüğü belirtiliyor.
2 YIL SÖZLEŞMESI VAR
Siyah-beyazlı kulübün scout ekibinin yaklaşık 1.5 yıldır Franck Mbella Etouga'yı takip ettiği de iddia ediliyor.
Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
FRANCK MBELLA ETOUGA KİMDİR?
Franck Mbella Etouga, 18 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur.
20 yaşındaki futbolcu, Kamerun'da dünyaya gelmiştir.
Golcü futbolcu kariyerine AS Fortuna du Mfou'da başlamıştır.
Asante Kotoko'da futbol hayatına devam eden futbolcu geride bıraktığımız sezonda takımıyla 30 maça çıktı.
1,80 metre boyunda olan futbolcu 21 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.