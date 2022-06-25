TRANSFER HABERİ: Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine

Transferin gözdesi konumunda bulunan Vincent Aboubakar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Transferin gözdesi konumunda bulunan Vincent Aboubakar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de forma giydiği dönemde performansıyla akıllara kazınan Kamerunlu futbolcu, birçok kulübü peşine takmış durumda.
Golcü arayışlarında bulunan Beşiktaş ve Fenerbahçe, yıldız futbolcunun transferinde karşı karşıya gelmişti.
İki ezeli rakip de 30 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için bir süredir girişimlerine devam ediyordu.
Transferde son durumu merak edilen yıldız futbolcudan müjdeli haber geldi.
İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
AYRILIK KARARINI KESİNLEŞTİRDİ!
Al Nassr ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Vincent Aboubakar, ayrılık kararını kesinleştirdi.
Kulübüne veda edecek olan başarılı golcü, bir kez daha Türkiye'nin yolunu tutuyor.
Vincent Aboubakar 3. kez Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ YENİDEN DEVREDE!
Akşam'ın Alwafd'dan aktardığı habere göre, Al Nassr'dan ayrılma kararı alan Vincent Aboubakar'a talip olan takımlardan biri de Beşiktaş.
Oyuncunun siyah-beyazlıların yanı sıra Avrupa'dan da talipleri olduğu belirtildi.
Beşiktaş'a her geldiğinde performansıyla patlama yapan Aboubakar, taraftarın sevgilisi konumuna gelmişti.
Siyah-beyazlıların forması giydiği 2 sezonda da Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Vincent Aboubakar, 2020-21 sezonunda bir de Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.
Geçtiğimiz sezon Al Nassr'da 22 maça çıkan Kamerunlu santrfor, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Vincent Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.