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TRANSFER HABERİ: Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine

Son dakika spor haberi: Transferde Vincent Aboubakar bombası patlıyor. Daha önce 2 defa Süper Lig'e gelen ve performansıyla damgasını vuran Kamerunlu golcü, Al Nassr'dan ayrılma kararı aldı. Ayrılık kararını kesinleştiren deneyimli hücum oyuncusu için Süper Lig devi harekete geçti. Arabistan Ligi ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Aboubakar'ın, bir kez daha Türkiye'ye gelmeye hazırlandığı iddia edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 12:09
TRANSFER HABERİ: Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine

Transferin gözdesi konumunda bulunan Vincent Aboubakar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine

Süper Lig'de forma giydiği dönemde performansıyla akıllara kazınan Kamerunlu futbolcu, birçok kulübü peşine takmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine

Golcü arayışlarında bulunan Beşiktaş ve Fenerbahçe, yıldız futbolcunun transferinde karşı karşıya gelmişti.

TRANSFER HABERİ: Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine

İki ezeli rakip de 30 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için bir süredir girişimlerine devam ediyordu.

TRANSFER HABERİ: Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine

Transferde son durumu merak edilen yıldız futbolcudan müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

TRANSFER HABERİ: Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine

BEŞİKTAŞ YENİDEN DEVREDE!
Akşam'ın Alwafd'dan aktardığı habere göre, Al Nassr'dan ayrılma kararı alan Vincent Aboubakar'a talip olan takımlardan biri de Beşiktaş.

TRANSFER HABERİ: Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine

Oyuncunun siyah-beyazlıların yanı sıra Avrupa'dan da talipleri olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine

Beşiktaş'a her geldiğinde performansıyla patlama yapan Aboubakar, taraftarın sevgilisi konumuna gelmişti.

TRANSFER HABERİ: Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine

Siyah-beyazlıların forması giydiği 2 sezonda da Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Vincent Aboubakar, 2020-21 sezonunda bir de Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

TRANSFER HABERİ: Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine

Geçtiğimiz sezon Al Nassr'da 22 maça çıkan Kamerunlu santrfor, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine

Vincent Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

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