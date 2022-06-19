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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Morelos için devreye girdi!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi golcü arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlılar henüz Weghorst'tan istediği geri dönüşü alamazken gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar Rangers forması giyen Alfredo Morelos'u gündemine aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Morelos için devreye girdi!

Golcü ransferi için düğmeye basan Kartal, aradığı ismi İskoçya'da buldu. Larin ve Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş golcü transferi için atağa geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Morelos için devreye girdi!

Listesine Alexander Sörloth, Muleka ve Weghorst'u listesine alan Kartal adaylar arasına bir ismi daha ekledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Morelos için devreye girdi!

Beşiktaş, Glasgow Rangers'ta forma giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'u gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Morelos için devreye girdi!

İskoç ekibi ile Mayıs 2023'te sözleşmesi bitecek forvet için bonservis pazarlıkları başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Morelos için devreye girdi!

Morelos'un kariyerinde; Indep. Medellín, HJK Helsinki ve Glasgow Rangers takımları yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Morelos için devreye girdi!

Morelos, Kolombiya A Milli Takımı'nda ise 11 karşılaşmada görev aldı ve 1 kez de rakip fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Morelos için devreye girdi!

19 GOL 8 ASİST
Rangers forması ile geçtiğimiz sezon 42 maçta oynayan 25 yaşındaki santrfor 19 gol ile 8 asist yaptı ve 27 gole katkı sundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Morelos için devreye girdi!

SEVILLA DA TAKİPTE

Fichajes'in haberine göre; Sevilla adı Beşiktaş ile anılan Alfredo Morelos'u istiyor. Sevilla, golcü için 8 milyon euro gibi bir transfer bütçesi hazırladı. 19 gol, 8 asist.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Morelos için devreye girdi!

ALFREDO MORELOS KİMDİR?

Alfredo Morelos 21 Haziran 1996 doğumludur.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Morelos için devreye girdi!

Rangers takımında forvet pozisyonunda görev yapan Kolombiyalı futbolcudur.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Morelos için devreye girdi!

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Independiente Medellín kulübünde başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Morelos için devreye girdi!

Daha sonra sırasıyla HJK ve Rangers kulüplerinde oynadı.

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