BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Morelos için devreye girdi!

Golcü ransferi için düğmeye basan Kartal, aradığı ismi İskoçya'da buldu. Larin ve Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş golcü transferi için atağa geçti.
Golcü ransferi için düğmeye basan Kartal, aradığı ismi İskoçya'da buldu. Larin ve Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş golcü transferi için atağa geçti.
Listesine Alexander Sörloth, Muleka ve Weghorst'u listesine alan Kartal adaylar arasına bir ismi daha ekledi.
Beşiktaş, Glasgow Rangers'ta forma giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'u gündemine aldı.