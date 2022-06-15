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İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Trabzonspor, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için transfer operasyonuna dört koldan devam ediyor. Sol kanat mevkisi için arayışlarda bulunan iki takım, transferde karşı karşıya geldi. İspanyol basını, La Liga ekibi Real Betis'te forma giyen Cristian Tello'ya teklif yapan kulüpleri açıkladı. Başarılı oyuncu da geleceği hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (Fotomac.com.tr | Dış haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 09:48
İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor sol kanat mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

Nwakaeme ile yeni sözleşme konusunda şu ana kadar istenen sonucun alınmamasının ardından bordo-mavililerde arayışlar hızlandı.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

Öte yandan Beşiktaş'ta ise Cyle Larin'in takımdan ayrılığının kesinleşmesinin ardından gözler transfere çevrildi.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

Hücum rotasyonunu güçlendirmek isteyen iki takım transferde karşı karşıya geldi.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

CRISTIAN TELLO YARIŞI!
Sol kanat transferi için bir süredir arayışlarda bulunan Süper Lig devleri, Cristian Tello'yu kadrosuna katmak istiyor.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

TAKIMDAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI!
Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Cristian Tello, önümüzdeki sezon takımda devam etmeyeceğini doğruladı.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

Tello'nun bonservisine herhangi bir ücret ödenmeyecek olması transfer etmek isteyen kulüplerin iştahını kabartıyor.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

İspanyol basınından Mundo Deportivo, Cristian Tello'yu transfer etmek isteyen takımları açıkladı.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

Buna göre; Türkiye'den Beşiktaş ile Trabzonspor'un haricinde Meksika ekibi Chivas, yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

Söz konusu haberde 3 kulübün de İspanyol futbolcuya teklifini sunduğu ifade edildi.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

Yeni adresi merak konusu olan Tello'nun kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

Cristian Tello'nun yakın zamanda profesyonel kariyerine hangi takımda devam edeceğine karar vereceği bildirildi.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

Geçtiğimiz sezon La Liga'da 23 maça çıkan Tello, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

Her iki ayağını da etkili kullanan başarılı oyuncu, sol kanat mevkisinin haricinde sağ kanatta da görev alabiliyor.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

İspanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Cristian Tello, A Takım'la 1 maçta görev aldı.

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