İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor sol kanat mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı.
Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor sol kanat mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı.
Nwakaeme ile yeni sözleşme konusunda şu ana kadar istenen sonucun alınmamasının ardından bordo-mavililerde arayışlar hızlandı.
Öte yandan Beşiktaş'ta ise Cyle Larin'in takımdan ayrılığının kesinleşmesinin ardından gözler transfere çevrildi.
Hücum rotasyonunu güçlendirmek isteyen iki takım transferde karşı karşıya geldi.
CRISTIAN TELLO YARIŞI!
Sol kanat transferi için bir süredir arayışlarda bulunan Süper Lig devleri, Cristian Tello'yu kadrosuna katmak istiyor.
TAKIMDAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI!
Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Cristian Tello, önümüzdeki sezon takımda devam etmeyeceğini doğruladı.
Tello'nun bonservisine herhangi bir ücret ödenmeyecek olması transfer etmek isteyen kulüplerin iştahını kabartıyor.
İspanyol basınından Mundo Deportivo, Cristian Tello'yu transfer etmek isteyen takımları açıkladı.
Buna göre; Türkiye'den Beşiktaş ile Trabzonspor'un haricinde Meksika ekibi Chivas, yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.
Söz konusu haberde 3 kulübün de İspanyol futbolcuya teklifini sunduğu ifade edildi.
Yeni adresi merak konusu olan Tello'nun kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.
Cristian Tello'nun yakın zamanda profesyonel kariyerine hangi takımda devam edeceğine karar vereceği bildirildi.
Geçtiğimiz sezon La Liga'da 23 maça çıkan Tello, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Her iki ayağını da etkili kullanan başarılı oyuncu, sol kanat mevkisinin haricinde sağ kanatta da görev alabiliyor.
İspanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Cristian Tello, A Takım'la 1 maçta görev aldı.
30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.