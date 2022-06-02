Haberler Beşiktaş Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gündemine Momo Yansane'yi almıştı. Yansane, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 11:48
Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

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Beşiktaş'ta sezonun bitmesiyle birlikte birçok golcü gündeme geldi.

Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

Beşiktaş ilk olarak eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un peşine düştü.

Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

Ancak maaş ve bonservis konusunda anlaşma sağlayamadılar.

Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

Bir başka aday Adam Buksa ise Fransız ekibi Lens ile anlaşmaya vardı.

Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

Beşiktaş'ın gündeminde ise şimdilik iki golcü adayı var.

Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

Ekvadorlu Jordy Caicedo ve Momo Yansane.

Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

Siyah-Beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen golcü futbolcu Caicedo ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

30 MAÇTA 17 GOLE KATKI YAPTI

24 yaşındaki Gineli santrfor Momo Yansane'nin Siyah-beyazlılarla görüştüğü ve transferin bitme noktasında olduğu belirtildi.

Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

Yansane, konuya ilişkin konuştu.

Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

Golcü futbolcu, Espace FM ve EXPRESS TV'nin ortak yayınına katıldı.

Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

Beşiktaş'la adının anılmasıyla ilgili "umarım olur" cevabını verdi.

Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

Yansane, "Youla gibi bir Gine efsanesinin giydiği formayı giymek onurdur" dedi.

Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

Teknik direktör Kaba Diawara tarafından 2021 Afrika Kupası ve son olarak da Fildişi maçının kadrosuna çağrılmayan Momo'nun Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi.

Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

Yansane, geride kalan sezonda Sheriff formasıyla 30 karşılaşmada 12 gol atarken 5 de asiste imza attı.

Momo Yansane'den Beşiktaş'a transfer cevabı! "Onur duyarım"

Genç golcünün kulübeyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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