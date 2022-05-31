Gemicibaşı yeniden listede

Siyah-beyazlılarda transfer gündemine gelen son isim, Sergen Yalçın'ın da teknik direktörken istediği Turgay Gemicibaşı oldu. Gedson ve Josef rotasyonu için yerli oyuncu arayan Beşiktaş alternatifler üzerinde duruyor. Avusturya'nın Klagenfurt takıminda forma giyen 26 yaşındaki gurbetçi için oldukça uygun şartlarda bir transfer gündemde. Turgay, siyah-beyazlılarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Beşiktaş gibi büyük bir takımla adımın anılması beni gururlandırıyor. Hemen hemen hiç kimse Super Lig'e hayır diyemez. Ancak bir şeylerin olması için kulüplerin anlaşması lazım."