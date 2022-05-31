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Caicedo ısrarı

Siyah-beyazlılar, bonservisine 3.5 milyon euro teklif ettiği golcü Caicedo için kulübü CSKA Sofya’dan yanıt bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 06:50
Caicedo ısrarı

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için harekete geçen siyah- beyazlılarda öncelik forvet hattı. Valerien Ismael'in ısrarla istediği Jordy Caicedo için Beşiktaş, oyuncunun kulübüne teklifini iletti ve yanıt beklemeye başladı. Listede yer alan ilk aday Adam Buksa'nın Lens'le sözleşme imzalamasının ardından rotasını Jordy Caicedo'ya çeviren Kartal, bu transfer için tüm imkanlarını zorluyor. 24 yaşındaki golcü Jordy Caicedo için CSKA Sofya kulübüne 3.5 milyon euro bonservis, Ekvadorlu santrfora da senelik 1 milyon euro öneren yönetim cevap bekliyor. Bulgar ekibinin hafta sonuna kadar yanıtını vermesi beklenirken, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

ANLAŞMA 3 SENELiK
24 yaşındaki forvet; Catolica, Vitoria ve CSKA Sofya gibi takımlarda forma giydi. 1.87 boyundaki başarılı oyuncunun kulübüyle 3 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon CSKA Sofya formasıyla 46 maça çıkan Jordy Caicedo, 22 gol ve 1 asist kaydetti.

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