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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem yeniden Turgay Gemicibaşı! Sergen Yalçın da istemişti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına start verildi. Siyah-beyazlılar, Gedson ve Josef'e yerli bir alternatif arıyor. Kartal'ın gündemine, Sergen Yalçın'ın da teknik direktörken istediği Turgay Gemicibaşı geldi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 07:58
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem yeniden Turgay Gemicibaşı! Sergen Yalçın da istemişti

Süper Lig'de sezonu istediği noktada bitiremeyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem yeniden Turgay Gemicibaşı! Sergen Yalçın da istemişti

Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda takıma takviye yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem yeniden Turgay Gemicibaşı! Sergen Yalçın da istemişti

Gedson ve Josef rotasyonu için yerli oyuncu arayan Beşiktaş alternatifler üzerinde duruyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem yeniden Turgay Gemicibaşı! Sergen Yalçın da istemişti

2024'e kadar sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Tabii ki Beşiktaş gibi büyük bir takımla adımın anılması beni gururlandırıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem yeniden Turgay Gemicibaşı! Sergen Yalçın da istemişti

Hemen hemen hiç kimse Süper Lig'e hayır diyemez. Ancak bir şeylerin olması için kulüplerin anlaşması lazım.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem yeniden Turgay Gemicibaşı! Sergen Yalçın da istemişti

Ben şu anda Avusturya'ya odaklanmış durumdayım.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem yeniden Turgay Gemicibaşı! Sergen Yalçın da istemişti

TURGAY GEMİCİBAŞI KİMDİR?

23 Nisan 1996 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem yeniden Turgay Gemicibaşı! Sergen Yalçın da istemişti

Kariyerine Dynamo Dresden altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem yeniden Turgay Gemicibaşı! Sergen Yalçın da istemişti

2017'de FC Gütersloh'tan Karabakh Wien'e transfer oldu.

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