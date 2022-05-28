Bugün ibra yarın seçim!

Beşiktaş'ta kritik hafta sonu... 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki genel kurul saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetler ile ilgili raporlar okunacak. Daha sonra 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak. Beşiktaş'ta yarın ise olağan seçimli genel kurul toplantısında başkanlık seçimi yapılacak. Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen, Beşiktaş'ın yeni başkanı olmak için karşı karşıya gelecek

AYDINLIOĞLU'NUN 'LİSTESİ' HAZIR

BEŞİKTAŞ'ta başkanlığın yanı sıra diğer kurullar için de yarın yapılacak seçim öncesi çalışmalar hızlandı. Seçme ve Sicil Kurulu başkan adaylarından İsmet Aydınlıoğlu'nun listesinde dikkat çeken isimler var. Beşiktaşlıların çok sevdiği Aykut-Hakan-Ayşe grubunun üyelerinden Aykut Ekşinozlugil'in de yer aldığı listedeki diğer isimler ise şöyle: İpek Koç Havlucu, Ercan Palalıoğlu, Mehmet Akar, Hakan Yavuz, Derya Aksoy, Alper Sarısoy ve Göktuğ Birnalkeser