BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal kanat transferinde son aşamaya geldi!

Takvim 'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Jacob Ondrejka 'nın kulübü Elfsborg için anlaşma sağladı.

Oyuncunun menajeri ile sözleşme şartlarını masaya oturmak için görüşmelerin başladığı ifade edildi.

19 yaşında ve 1.80 boyunda olan İsveçli sol kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın ne kadar bonservis ücreti ödeyeceği bilinmiyor.