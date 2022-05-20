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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal kanat transferinde son aşamaya geldi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon ligin zirvesinde yer almak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Eksik noktalara bir an önce transfer yaparak güç kazanmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Fransız teknik adam Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda kanat transferini bitirmeye oldukça yaklaştı. İşte Kartal'ın gündemindeki o ismin transfer detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:52
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal forvet transferinde son aşamaya geldi!

Yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal forvet transferinde son aşamaya geldi!

3-4-3 sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, İsveçli kanat oyuncusu Jacob Ondrejka'yı bir süre gündemine almıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal forvet transferinde son aşamaya geldi!

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, transferi bitirmek için oyuncunun ailesiyle temasa geçmiş ve transferde önemli mesafe kat edilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal forvet transferinde son aşamaya geldi!

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Jacob Ondrejka'nın kulübü Elfsborg için anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal forvet transferinde son aşamaya geldi!

Oyuncunun menajeri ile sözleşme şartlarını masaya oturmak için görüşmelerin başladığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal forvet transferinde son aşamaya geldi!

19 yaşında ve 1.80 boyunda olan İsveçli sol kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın ne kadar bonservis ücreti ödeyeceği bilinmiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal forvet transferinde son aşamaya geldi!

Ancak oyuncunun piyasa değeri 1 milyon Euro civarında.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal forvet transferinde son aşamaya geldi!

Sağ ayaklı bir sol kanat oyuncusu olan Jacob Ondrejka, aynı zamanda sağ kanatta da görev yapabiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal forvet transferinde son aşamaya geldi!

JACOB ONDREJKA KİMDİR?

Jacob Ondrejka, 2 Eylül 2002 tarihinde İsveç'in Landskrona kentinde dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal forvet transferinde son aşamaya geldi!

İsveçli futbolcu, futbola BK Lanora altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal forvet transferinde son aşamaya geldi!

Landskrona altyapısında da forma giyen genç futbolcu 2019 yılında aynı kulüpte A takıma yükseldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal forvet transferinde son aşamaya geldi!

Bu sezon İsveç ekibiyle 12 maça çıkan Ondrejka, 2 gol ve 3 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal forvet transferinde son aşamaya geldi!

19 yaşında olan İsveçli sol kanat oyuncusu ülkesinin U-21 takımında da forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal forvet transferinde son aşamaya geldi!

1.80 boyundaki Ondrejka'nın kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2023'e kadar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal forvet transferinde son aşamaya geldi!

Jacob Ondrejka'nın güncel piyasa değeri ise 650 bin Euro.

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