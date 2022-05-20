BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal kanat transferinde son aşamaya geldi!

Yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
3-4-3 sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, İsveçli kanat oyuncusu Jacob Ondrejka'yı bir süre gündemine almıştı.
Sportif direktör Ceyhun Kazancı, transferi bitirmek için oyuncunun ailesiyle temasa geçmiş ve transferde önemli mesafe kat edilmişti.
Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Jacob Ondrejka'nın kulübü Elfsborg için anlaşma sağladı.
Oyuncunun menajeri ile sözleşme şartlarını masaya oturmak için görüşmelerin başladığı ifade edildi.
19 yaşında ve 1.80 boyunda olan İsveçli sol kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın ne kadar bonservis ücreti ödeyeceği bilinmiyor.
Ancak oyuncunun piyasa değeri 1 milyon Euro civarında.
Sağ ayaklı bir sol kanat oyuncusu olan Jacob Ondrejka, aynı zamanda sağ kanatta da görev yapabiliyor.
JACOB ONDREJKA KİMDİR?
Jacob Ondrejka, 2 Eylül 2002 tarihinde İsveç'in Landskrona kentinde dünyaya geldi.
İsveçli futbolcu, futbola BK Lanora altyapısında başladı.
Landskrona altyapısında da forma giyen genç futbolcu 2019 yılında aynı kulüpte A takıma yükseldi.
Bu sezon İsveç ekibiyle 12 maça çıkan Ondrejka, 2 gol ve 3 asist kaydetti.
19 yaşında olan İsveçli sol kanat oyuncusu ülkesinin U-21 takımında da forma giyiyor.
1.80 boyundaki Ondrejka'nın kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2023'e kadar devam ediyor.
Jacob Ondrejka'nın güncel piyasa değeri ise 650 bin Euro.