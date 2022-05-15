Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Göztepe - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Beşiktaş kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Beşiktaş maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo.

Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin.