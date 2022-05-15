8 eksikle gittiler

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Siyah-beyazlılarda Göztepe maçı öncesi iki oyuncudan daha sakatlık haberi geldi, eksik sayısı 8'e yükseldi. Beşiktaş'ın, İzmir kafilesinde Ersin Destanoğlu, Miralem Pjanic, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Mert Günok yer almadı. Siyah-beyazlı ekipte cezalı oldukları için F.Bahçe derbisinde forma giyemeyen Rosier ile Montero, bugünkü maçta forma giyebilecek. Bu arada kadroda olan 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba, Teixeira, Can, Güven, Larin ve Ghezzal bugün sarı kart görürse Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.