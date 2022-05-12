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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlılar hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 15:07
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, takımdan ayrı düz koşu yapı.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programla tamamlandı.

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına, yarın (13 Mayıs) saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

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