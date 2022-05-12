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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya Süper Lig'den talip çıktı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta sözleşmesi henüz uzatılmayan Hırvat stoper Domagoj Vida'ya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 09:04
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya Süper Lig'den talip çıktı!

Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya Süper Lig'den talip çıktı!

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten siyah-beyazlılarda gidecek ve kalacak isimler netleşiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya Süper Lig'den talip çıktı!

Bu isimler arasında performansı zaman zaman eleştiri konusu olan Vida da var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya Süper Lig'den talip çıktı!

Takvim'de yer alan habere göre Domagoj Vida'nın takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya Süper Lig'den talip çıktı!

Teknik heyetin kendisine yönelik tavrından rahatsız olan Hırvat yıldız, Beşiktaş'la ipleri koparma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya Süper Lig'den talip çıktı!

Vida ile şu ana kadar yapılan tüm görüşmeler askıya alınırken, deneyimli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya Süper Lig'den talip çıktı!

Vida ile ilgilenen Süper Lig kulüpleri olduğu da gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya Süper Lig'den talip çıktı!

Süper Lig tecrübesi olan deneyimli isimleri daha önce de defalarca kadrosuna katan Başakşehir bu transfer için oldukça istekli.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya Süper Lig'den talip çıktı!

33 yaşındaki Vida, Beşiktaş'a 2018'in Ocak ayında transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya Süper Lig'den talip çıktı!

Hırvat futbolcu, kariyerine Osijek'te başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya Süper Lig'den talip çıktı!

Tecrübeli savunmacı, Leverkusen ve Dinamo Zagreb formaları da giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya Süper Lig'den talip çıktı!

Vida, Beşiktaş formasıyla çıktığı 164 karşılaşmada 16 gol atarken 1 de asist yaptı.

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