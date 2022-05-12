BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya Süper Lig'den talip çıktı!

Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten siyah-beyazlılarda gidecek ve kalacak isimler netleşiyor.
Bu isimler arasında performansı zaman zaman eleştiri konusu olan Vida da var.
Takvim'de yer alan habere göre Domagoj Vida'nın takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...
Teknik heyetin kendisine yönelik tavrından rahatsız olan Hırvat yıldız, Beşiktaş'la ipleri koparma kararı aldı.
Vida ile şu ana kadar yapılan tüm görüşmeler askıya alınırken, deneyimli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.
Vida ile ilgilenen Süper Lig kulüpleri olduğu da gelen haberler arasında.
Süper Lig tecrübesi olan deneyimli isimleri daha önce de defalarca kadrosuna katan Başakşehir bu transfer için oldukça istekli.
33 yaşındaki Vida, Beşiktaş'a 2018'in Ocak ayında transfer olmuştu.
Hırvat futbolcu, kariyerine Osijek'te başladı.
Tecrübeli savunmacı, Leverkusen ve Dinamo Zagreb formaları da giydi.
Vida, Beşiktaş formasıyla çıktığı 164 karşılaşmada 16 gol atarken 1 de asist yaptı.
Hırvatistan Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Vida, 97 kez terlettiği milli formayla 4 kez rakip ağları sarstı.
Deneyimli stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.