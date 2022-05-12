BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya Süper Lig'den talip çıktı!

Teknik heyetin kendisine yönelik tavrından rahatsız olan Hırvat yıldız, Beşiktaş 'la ipleri koparma kararı aldı.

Vida ile şu ana kadar yapılan tüm görüşmeler askıya alınırken, deneyimli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.