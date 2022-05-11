Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Onur Bulut için devrede

Kayserispor formasıyla bu sezon tam 40 resmi maçta görev yapan Onur Bulut 1 gol atarken, yaptığı 8 asistle büyük alkış topladı.

Takvim'in haberine göre; yeni sezon öncesi yerli sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray , Trabzonspor ve Beşiktaş 'ın tecrübeli yıldızı listesine aldığı belirtiliyor.

Kayserispor'la 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Onur Bulut'un kariyerini 3 büyük kulüpten birisinde sürdürmeye çok sıcak baktığı da ifade ediliyor.