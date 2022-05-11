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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Onur Bulut için devrede

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor sahasında şampiyon Trabzonspor'u 4-2'lik skorla devirdi ve kupada adını finale yazdırdı. Bu sezon Kayserispor forması ile dikkatleri üzerine çeken Onur Bulut ile trasnferin gözdesi oldu. Yıldız futbolcu için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor devreye girdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 18:34
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Onur Bulut için devrede

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da Ziraat Türkiye Kupası'nın dışına iterek finale yükselen Kayserispor taraflı tarafsız her kesimden alkış aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Onur Bulut için devrede

Sarı-Kırmızılı takımda birçok futbolcu etkileyici performansıyla ön plana çıkarken, bu isimlerden birisi de Onur Bulut oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Onur Bulut için devrede

ONUR BULUT'UN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Sezon başında Alanyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen 28 yaşındaki sağ bek, oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Onur Bulut için devrede

Kayserispor formasıyla bu sezon tam 40 resmi maçta görev yapan Onur Bulut 1 gol atarken, yaptığı 8 asistle büyük alkış topladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Onur Bulut için devrede

DEVLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Takvim'in haberine göre; yeni sezon öncesi yerli sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray , Trabzonspor ve Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı listesine aldığı belirtiliyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Onur Bulut için devrede

Kayserispor'la 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Onur Bulut'un kariyerini 3 büyük kulüpten birisinde sürdürmeye çok sıcak baktığı da ifade ediliyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Onur Bulut için devrede

Futbol altyapısını Almanya'da alan gurbetçi futbolcu Bochum, Freiburg ve Braunschweig formalarını giydikten sonra 2019 yılında Alanyaspor'a transfer oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Onur Bulut için devrede

1 sezon Çaykur Rizespor'a kiralanan Onur Bulut, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri çekti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Onur Bulut için devrede

Yıldız futbolcu yükselen grafiğini bu sezon Kayserispor'da da sürdürüyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Onur Bulut için devrede

Kariyerine hücum oyuncusu olarak başlayan Onur Bulut ardından sağ bek oynamaya başladı ve asıl çıkışını bu bölgede yakaladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Onur Bulut için devrede

Onur Bulut bu sezon 40 karşılaşmada görev aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Onur Bulut için devrede

Yıldız futbolcu sarı-kırmızılı forma ile 1 gol kaydetti.

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