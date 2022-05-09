Devlerden kardeş payı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Vodafone Park'ta konuk Fenerbahçe henüz 6. dakikada öne geçti. Ceza alanında topu önünde bulan Filip Novak yerden düzgün vurdu: 0-1. Bir dakika sonra Novak ceza sahasında topla elle oynayınca Fenerbahçe penaltı kazandı. Ancak Batshuayi topu direğe nişanladı. Novak, 31'de bu kez Kenan'ı indirdi. Arda Kardeşler, VAR uyarısıyla 2. kez beyaz noktayı gösterdi

GHEZZAL EŞİTLEDİ

Topun başına gelen Ghezzal, kaleci Altay ile topu farklı köşelere gönderip eşitliği sağladı: 1-1. İki takımın bundan sonraki çabaları başka gol getirmedi. Larin'in 50'deki kafa vuruşunda top üst direkten dönünce ezeli rakipler 1-1'lik skorla puanları paylaştı. 69 puana yükselerek ikinci sıradaki yerini koruyan Fenerbahçe haftaya evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Puanını 55 yapan Beşiktaş ise küme düşen Göztepe'ye konuk olacak.

F.BAHÇE'NİN 7 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ

Sarı-lacivertlilerin 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ligde üst üste Alanyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Galatasaray, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep'i mağlup ederek 7'de 7 yapan Kanarya, Beşiktaş karşısında beraberliğe razı oldu. Kanarya'nın yenilmezlik serisi ise 12 maça çıktı. Bu süreçte 10 maçını kazanan Fenerbahçe, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

37 YIL SONRA ÜST ÜSTE ÜÇ BERABERLİK

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de Kasım 1985'ten bu yana ilk kez üst üste üç kez berabere kaldı. Bu sezonki iki maç 2-2 ve 1-1 sona ererken, geçen sezonun ikinci yarısındaki derbi ise 1-1 bitti. Öte yandan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 11 Süper Lig maçının onunda karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 38 gole sahne oldu (18-20).

MERT HAKAN CEZALI

Beşiktaş karşısında 4. sarı kartını gören F.Bahçeli Mert Hakan, Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.