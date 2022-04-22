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TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Matias Vargas Beşiktaş'a

Son dakika spor haberi: Cyle Larin’le anlaşamayan, N’Koudou’yu yetersiz bulan Beşiktaş, sol kanat mevkisi için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar, Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performansla bu sezona damga vuran Matias Vargas’ın peşine düştü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Matias Vargas Beşiktaş'a

Beşiktaş'ın transfer listesine yeni bir isim daha eklendi, Matias Vargas..

TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Matias Vargas Beşiktaş'a

Kanadalı yıldız Larin'le rakamda anlaşamayan, N'Koudou'nun ise performansından memnun kalmayan siyah-beyazlılar sol kanat için rotasını Arjantinli yıldızı Matias Vargas'a çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Matias Vargas Beşiktaş'a

Bonservisi La Liga ekibi Espanyol'da bulunan Tangocu'nun satın alma opsiyonu bulunmazken, sezon sonunda takımına geri dönecek. Siyah-beyazlılar, kiralık ya da satın alma opsiyonlu teklifrler hazırlayarak temaslara başlarken sezon sonunda Vargas için Espanyol'la masaya oturulması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Matias Vargas Beşiktaş'a

Bu sezon sergilediği performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig 'de 31 maçta 11 asistle krallık yarışında Max Gradel ve Edin Visca ile zirveyi paylaşıyor. Tangocu, 4 de gol kaydederken toplamda 15 gollük skor katkısı verdi.

TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Matias Vargas Beşiktaş'a

Espanyol ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Vargas'ın, transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro civarında. 24 yaşındaki oyuncu, 2019'da Velez Sarsfield'den Espanyol'a 10.5 milyon euro'ya transfer olmuştu.

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