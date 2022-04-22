TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Matias Vargas Beşiktaş'a

Bu sezon sergilediği performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig 'de 31 maçta 11 asistle krallık yarışında Max Gradel ve Edin Visca ile zirveyi paylaşıyor. Tangocu, 4 de gol kaydederken toplamda 15 gollük skor katkısı verdi.

Espanyol ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Vargas'ın, transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro civarında. 24 yaşındaki oyuncu, 2019'da Velez Sarsfield'den Espanyol'a 10.5 milyon euro'ya transfer olmuştu.