TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Matias Vargas Beşiktaş'a

Beşiktaş'ın transfer listesine yeni bir isim daha eklendi, Matias Vargas..
Kanadalı yıldız Larin'le rakamda anlaşamayan, N'Koudou'nun ise performansından memnun kalmayan siyah-beyazlılar sol kanat için rotasını Arjantinli yıldızı Matias Vargas'a çevirdi.
Bonservisi La Liga ekibi Espanyol'da bulunan Tangocu'nun satın alma opsiyonu bulunmazken, sezon sonunda takımına geri dönecek. Siyah-beyazlılar, kiralık ya da satın alma opsiyonlu teklifrler hazırlayarak temaslara başlarken sezon sonunda Vargas için Espanyol'la masaya oturulması bekleniyor.