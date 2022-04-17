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GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta müsabakasında Beşiktaş, Çotanak Spor Kompleksi'nde Giresunspor'a konuk olacak. Kritik müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 11:00
GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 17 Nisan Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ISMAEL İLE 4 PUAN ADI

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı 2 maçta birer beraberlik ve galibiyet aldı. Ismael yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde ise Alanyaspor'u 4-1 yendi.

SON 5 MAÇTA 6 PUAN

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi. Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi. Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.

WELINTON CEZALI

Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Welinton Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Welinton, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla dördüncü kez aynı durumu yaşadı ve cezalı duruma düştü. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve Aytemiz Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Cyle Larin, karşılaşmada görev alabilecek.

8 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 34. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Okan, Behich, Perez, Diarra, Zeki, Flavio, Diabate, Suleymanov, Serginho, Balde, Umut

Beşiktaş: Ersin, Montero, Vida, Serdar, Rosier, Rıdvan, Josef, Can, Teixeira, Ghezzal, Batshuayi

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